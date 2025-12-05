Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме
С 5 по 7 декабря в норвежском Тронхейме пройдет второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тронхейм, Норвегия
Расписание гонок
5 декабря, пятница
11:45 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация / результаты
12:20 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация / результаты
14:15 – женщины, спринт, классический стиль, финал / результаты
14:40 – мужчины, спринт, классический стиль, финал / результаты
6 декабря, суббота
13:10 – мужчины, скиатлон / результаты
15:00 – женщины, скиатлон / результаты
7 декабря, воскресенье
11:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль / результаты
13:55 – мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль / результаты
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.