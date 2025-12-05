Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

Опубликовано расписание второго этапа Кубка мира по лыжам в Тронхейме.

С 5 по 7 декабря в норвежском Тронхейме пройдет второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 2-й этап Тронхейм, Норвегия Расписание гонок 5 декабря, пятница 11:45 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация / результаты 12:20 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация / результаты 14:15 – женщины, спринт, классический стиль, финал / результаты 14:40 – мужчины, спринт, классический стиль, финал / результаты 6 декабря, суббота 13:10 – мужчины, скиатлон / результаты 15:00 – женщины, скиатлон / результаты 7 декабря, воскресенье 11:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль / результаты 13:55 – мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль / результаты ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko .