«Большунов извинился, это делает ему честь и дает баллов не только как спортсмену, но и как человеку с большой буквы». Васильев о конфликте с Бакуровым

Васильев: Большунов извинился из-за конфликта с Бакуровым, это делает ему честь.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о конфликте между лыжниками Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

На прошлой неделе Большунов толкнул своего соперника после спринта на этапе Кубка России в Кировске – тот упал и повредил ногу. В итоге Большунова дисквалифицировали на период до завершения восстановления Бакурова от травмы.

– Нет ли у вас опасений, что Большунов может применить физическую силу к соперникам и на международных стартах?

– Во-первых, Александр извинился, это делает ему честь. Молодец, не каждый человек может признать свою ошибку и публично извиниться, а он это сделал. Это дает ему дополнительных баллов не только как спортсмену, но и как человеку с большой буквы.

В своем извинении он сказал, что такого больше нигде и никогда не повторится. Будем надеяться, что он человек слова и понимает меру ответственности. Но думаю, что, скорее всего, с ним уже все побеседовали: и Вяльбе поговорила, и Бородавко. Объяснили, что это путь в никуда, а он это осознал. Так что надеюсь, все будет хорошо, – ответил Васильев.

