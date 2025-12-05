  • Спортс
76

«Большунов извинился, это делает ему честь и дает баллов не только как спортсмену, но и как человеку с большой буквы». Васильев о конфликте с Бакуровым

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о конфликте между лыжниками Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

На прошлой неделе Большунов толкнул своего соперника после спринта на этапе Кубка России в Кировске – тот упал и повредил ногу. В итоге Большунова дисквалифицировали на период до завершения восстановления Бакурова от травмы.

– Нет ли у вас опасений, что Большунов может применить физическую силу к соперникам и на международных стартах?

– Во-первых, Александр извинился, это делает ему честь. Молодец, не каждый человек может признать свою ошибку и публично извиниться, а он это сделал. Это дает ему дополнительных баллов не только как спортсмену, но и как человеку с большой буквы.

В своем извинении он сказал, что такого больше нигде и никогда не повторится. Будем надеяться, что он человек слова и понимает меру ответственности. Но думаю, что, скорее всего, с ним уже все побеседовали: и Вяльбе поговорила, и Бородавко. Объяснили, что это путь в никуда, а он это осознал. Так что надеюсь, все будет хорошо, – ответил Васильев.

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Legalbet
