  • Йоханнес Клэбо: «Я не открывал шампанское, когда FIS сказала, что россияне не смогут выступать. Некоторые считают, что я сидел и праздновал, но это не так»
Клэбо: я не открывал шампанское, когда узнал, что россияне не смогут выступать.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что не радовался из-за отстранения россиян от турниров.

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила не допускать россиян даже в нейтральном статусе, но Спортивный арбитражный суд (CAS) позже постановил отменить это решение.

«Думаю, некоторые считают, что я сидел и праздновал, когда было принято первоначальное решение FIS, но это не так. Я сказал то, что думаю, и все время был в этом последовательным. Теперь все перевернулось с ног на голову, и мне нужно относиться к этому соответственно. Но это не так, что я открыл шампанское, когда FIS сказала, что они не смогут выступать», – приводит слова Клэбо Langrenn.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Опубликовал: Ян Мельник
