Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени
С 4 по 7 декабря в Тюмени пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тюмень
Расписание трансляций
4 декабря, четверг
8:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль / результаты
11:00 – мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль / результаты
6 декабря, суббота
8:00 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация / результаты
8:40 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация / результаты
10:00 – женщины, спринт, классический стиль, финал / результаты
10:25 – мужчины, спринт, классический стиль, финал / результаты
7 декабря, воскресенье
10:00 – женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль / результаты
12:00 – мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль / результаты
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции всех гонок – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
