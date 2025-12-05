Расписание трансляций второго этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

Опубликовано расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Тюмени.

С 4 по 7 декабря в Тюмени пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тюмень

Расписание трансляций

4 декабря, четверг

8:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль / результаты

11:00 – мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль / результаты

6 декабря, суббота

8:00 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация / результаты

8:40 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация / результаты

10:00 – женщины, спринт, классический стиль, финал / результаты

10:25 – мужчины, спринт, классический стиль, финал / результаты

7 декабря, воскресенье

10:00 – женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль / результаты

12:00 – мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль / результаты

ПРИМЕЧАНИЕ : в расписании указано московское время, прямые трансляции всех гонок – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

