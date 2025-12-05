  • Спортс
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, Кокран-Зигле – 2-й, Сейерстед – 3-й

Одерматт победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бивер-Крике.

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.29,84

2. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,30

3. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,69

4. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,85

5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,87

6. Доминик Парис (Австрия) – 0,92

7. Штефан Айхбергер (Австрия) – 0,96

8. Штефан Рогентин (Швейцария) – 1,07

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
