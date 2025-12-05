Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, Кокран-Зигле – 2-й, Сейерстед – 3-й

Одерматт победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бивер-Крике. Горные лыжи Кубок мира Бивер-Крик, США Мужчины, скоростной спуск 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.29,84 2. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,30 3. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,69 4. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,85 5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,87 6. Доминик Парис (Австрия) – 0,92 7. Штефан Айхбергер (Австрия) – 0,96 8. Штефан Рогентин (Швейцария) – 1,07