Сергей Ридзик: «Обвинения Таталиной в адрес тренера Васильева совсем нешуточные. Допускаю, что что-то в этой истории нечисто, но свечку не держал»

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в ски-кроссе прокомментировал скандал вокруг открытого письма чемпионки мира-2021 в биг-эйре .

В письме Таталина сообщила, что Федерация фристайла России не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021. Мама спортсменки пожаловалась на неподобающее отношение тренеров команды к дочери.

«Безусловно, инциденты имеют место быть не только в нашей федерации, но и во многих других. Но, с другой стороны, мы должны для себя понимать, что это можно отнести к категории личностных отношений между спортсменом и тренером.

Если инцидент не исчерпан в самом начале, то будет продолжаться деградация уже имеющихся отношений, и, к тому же, будут вставляться палки в колеса в процессе дальнейшей работы. Чаще всего с таким сталкиваются именно спортсмены, поэтому стоит говорить от их лица.

К тому же, нельзя забывать, что власть меняет человека. Тренер любой команды обладает какой-никакой властью, пусть и над узким кругом лиц.

Что касается истории с Анастасией Таталиной, то не стоит забывать и о предыдущих инцидентах в мире спорта – в частности, о высказываниях скелетонистки Елены Никитиной, сноубордистов и . И ряд других спортсменов со скандалами и с вытекающими последствиями воевали со своими федерациями.

Это пример того, как конфликты могут пагубно отразиться как на федерациях, так и на самих спортсменах. Если сразу не убрать элементы недоброжелательности в команде, то это приводит к последствиям в виде таких инцидентов.

Если рассматривать подробно ситуацию с Анастасией, мне сложно здесь высказываться, потому что с меня денег не требовали за период работы с федерацией – не припомню таких моментов. Я человек, который сразу реагирует на какие-то финансовые или неправомерные действия, но со стороны федерации или тренеров я подобного не замечал.

А обвинения в адрес тренера Никиты Васильева совсем нешуточные, потому что там фигурируют две статьи – вымогательство и домогательство. Это может поломать человеку всю жизнь.

Никиту я знаю еще с юношеского возраста. Допускаю, что что-то в этой истории нечисто, но так как я свечку не держал, не могу ничего утверждать. Однако у человека есть семья, начало все более-менее устаканиваться в спортивной сфере. И если обвинения правдивы, то какой у него был мотив? К тому же, подключились родители Анастасии, про домогательства говорила ее мама.

Я бы посоветовал Никите дать официальный комментарий. Если Анастасия и ее родители по отдельности или вместе не предоставят доказательства либо опровержения своих обвинений, я бы на месте Никиты подал заявление о клевете – а это тоже статья. Запутанная ситуация, но какой-то из сторон в итоге прилетит, и это будет очень прискорбно», – сказал Ридзик.

Что известно о деле Таталиной? Она пожаловалась на домогательства и поборы – ее боится поддержать команда, есть и несогласные с ней