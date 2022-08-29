Таталина о встрече с Матыциным: «Олегу Васильевичу понравилась идея организовать центр подготовки экстремальных видов спорта, но в повторной встрече мне было отказано»

Теги фристайл Олег Матыцин сборная России жен (фристайл) Министерство спорта России ФФР Алексей Курашов Анастасия Таталина Лыжи

Чемпионка мира по фристайлу Анастасия Таталина рассказала, как прошла встреча с министром спорта России Олегом Матыциным.

В апреле Таталина обратилась к Матыцину с открытым письмом, в котором рассказала, что федерация не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021.

– Настя, как все-таки прошла встреча с Олегом Матыциным?

– После выхода письма она была организована очень оперативно. Несла ознакомительный характер по поводу сложившейся ситуации.

– Что вы предлагали и что получилось в итоге?

– Встреча была вместе со специалистами, участвовавшими в моей подготовке. С нашей стороны был предложен вариант индивидуального плана моей подготовки и пути решения тех вопросов, которые поднимались в открытом письме – относительно развития дисциплин фриски в России. А их развитие я вижу только в организации центра подготовки экстремальных видов спорта. Для этого у нас есть готовый проект: эффективная методика подготовки и готовая инфраструктура, включая, в частности, горнолыжные склоны Сочи.

Олегу Васильевичу идея понравилась, и он предложил повторную встречу, на которой мы должны были тезисно изложить концепцию центра. Вот только потом при обращении в повторной встрече мне было отказано...

– Какие сейчас у вас отношения с федерацией?

– После встречи с министром у меня состоялся разговор с президентом федерации Алексеем Курашовым насчет организации индивидуального плана подготовки. В котором позже мне также было отказано. На сегодняшний день все мое общение происходит только с тренером-координатором.

– И как вы собираетесь готовиться к зимнему сезону?

– Продолжаю тренироваться и готовиться по индивидуальному плану со своими специалистами. Меня поддерживают моя спортивная школа «РГШ-Столица» в лице директора Елены Кузьминой, и Департамент спорта города Москвы, за что я им очень благодарна.

– Не изменили своего мнения по поводу смены спортивного гражданства?

– Нет. После чемпионата мира и Олимпийских игр предложений было много. Я от всех отказалась, – сказала Таталина.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину

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