Таталина о встрече с Матыциным: «Олегу Васильевичу понравилась идея организовать центр подготовки экстремальных видов спорта, но в повторной встрече мне было отказано»

Чемпионка мира по фристайлу рассказала, как прошла встреча с министром спорта России Олегом Матыциным.

В апреле Таталина обратилась к Матыцину с открытым письмом, в котором рассказала, что федерация не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021.

– Настя, как все-таки прошла встреча с Олегом Матыциным?

– После выхода письма она была организована очень оперативно. Несла ознакомительный характер по поводу сложившейся ситуации.

– Что вы предлагали и что получилось в итоге?

– Встреча была вместе со специалистами, участвовавшими в моей подготовке. С нашей стороны был предложен вариант индивидуального плана моей подготовки и пути решения тех вопросов, которые поднимались в открытом письме – относительно развития дисциплин фриски в России. А их развитие я вижу только в организации центра подготовки экстремальных видов спорта. Для этого у нас есть готовый проект: эффективная методика подготовки и готовая инфраструктура, включая, в частности, горнолыжные склоны Сочи.

Олегу Васильевичу идея понравилась, и он предложил повторную встречу, на которой мы должны были тезисно изложить концепцию центра. Вот только потом при обращении в повторной встрече мне было отказано...

– Какие сейчас у вас отношения с федерацией?

– После встречи с министром у меня состоялся разговор с президентом федерации Алексеем Курашовым насчет организации индивидуального плана подготовки. В котором позже мне также было отказано. На сегодняшний день все мое общение происходит только с тренером-координатором.

– И как вы собираетесь готовиться к зимнему сезону?

– Продолжаю тренироваться и готовиться по индивидуальному плану со своими специалистами. Меня поддерживают моя спортивная школа «РГШ-Столица» в лице директора Елены Кузьминой, и Департамент спорта города Москвы, за что я им очень благодарна.

– Не изменили своего мнения по поводу смены спортивного гражданства?

– Нет. После чемпионата мира и Олимпийских игр предложений было много. Я от всех отказалась, – сказала Таталина.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину

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