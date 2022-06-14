Тренер Никита Васильев покинул сборную России по фристайлу. Ранее Анастасия Таталина обвиняла его в вымогательстве призовых

Тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев прекратил работу с командой.

В апреле фристайлистка Анастасия Таталина обвинила Васильева в вымогательстве призовых. Ее мать Оксана позже сообщила, что тренер также озвучивал предложения интимного характера в отношении спортсменки.

«С нами не стали продлевать контракты, обоснований предъявлено не было, нас никто ни о чем не спрашивал. Связано ли это решение с делом Таталиной? Было много различных факторов, но сейчас это уже особого значения не имеет – решения приняты и мусолить эту тему я смысла не вижу.

Никто не хочет работать в условиях, когда тебя в любой момент могут оклеветать (Васильев сообщил, что вместе с ним команду покинули еще три специалиста, включая тренера Даниила Калачева – Sports.ru). Сейчас рассматриваю варианты переезда для работы со сборной другой страны, в которой принимаются нормальные решения», – заявил Васильев.

Что известно о деле Таталиной? Она пожаловалась на домогательства и поборы – ее боится поддержать команда, есть и несогласные с ней