Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

С 26 по 28 января в швейцарском Гомсе пройдет шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Гомс, Швейцария

Расписание трансляций

26 января, пятница

Смешанная эстафета, 4x5 км

17:30 Матч! Арена

27 января, суббота

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 15:00

Финалы – после 17:30 Матч! Арена

28 января, воскресенье

20 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины

11:30 Матч! Арена

Мужчины

15:30 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.