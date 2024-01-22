Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе
С 26 по 28 января в швейцарском Гомсе пройдет шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
6-й этап
Гомс, Швейцария
Расписание трансляций
26 января, пятница
Смешанная эстафета, 4x5 км
17:30 Матч! Арена
27 января, суббота
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 15:00
Финалы – после 17:30 Матч! Арена
28 января, воскресенье
20 км, масс-старт, свободный стиль
Женщины
11:30 Матч! Арена
Мужчины
15:30 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
1. Мальчики классика
2. Девочки классика
3. Мальчики Конёк
4. Девочки Конёк
По 2 круга 2.5 км вроде но круги разные для классики и конька
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