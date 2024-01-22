Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

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С 26 по 28 января в швейцарском Гомсе пройдет шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Гомс, Швейцария

Расписание трансляций

26 января, пятница

Смешанная эстафета, 4x5 км

17:30 Матч! Арена

27 января, суббота

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 15:00

Финалы – после 17:30 Матч! Арена

28 января, воскресенье

20 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины

11:30 Матч! Арена

Мужчины

15:30 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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8 комментариев
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Ответ F242
Какой формат у смешанки, кто знает порядок расположения девочек и мальчиков?
В этом году так
1. Мальчики классика
2. Девочки классика
3. Мальчики Конёк
4. Девочки Конёк

По 2 круга 2.5 км вроде но круги разные для классики и конька
+2
0
+2
Эстафета 4 по 5 то еще овно.
+1
0
+1
Ответ Грюденфельдер
В этом году так 1. Мальчики классика 2. Девочки классика 3. Мальчики Конёк 4. Девочки Конёк По 2 круга 2.5 км вроде но круги разные для классики и конька
Вот это уже интересно, высокомерным норгам придется попотеть, чтобы не гореть от стыда на финише своих дам). Да и чета Нисканен даст хороший просвет!
+2
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Ответ F242
Вот это уже интересно, высокомерным норгам придется попотеть, чтобы не гореть от стыда на финише своих дам). Да и чета Нисканен даст хороший просвет!
Да тут не отделаться Клебо, он скорее и пропустит. Прогноз : Побегут ли Вальнес и Амундсен не уверен так как Спринт на следущий день скорее Ниенге и Йенсен, и во 2ой команде спринтер и Стенсхаген . У женщин Хайди и Тириль Венг , во второй кто угодно и Бергане
.
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Ответ F242
Вот это уже интересно, высокомерным норгам придется попотеть, чтобы не гореть от стыда на финише своих дам). Да и чета Нисканен даст хороший просвет!
Керту болела но все равно бежала 20 км. С братом они то бой дадут , вопрос что будут делать Криста с Хювариненом , хотя может тренера в Коньке на 4ый поставят спринтершу на удержание и финиш
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Какой формат у смешанки, кто знает порядок расположения девочек и мальчиков?
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Ответ Больное животное
Эстафета 4 по 5 то еще овно.
Ага, все буду толпиться до финиша, потом будут разборки спринтеров
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