Валнес о победе в спринте: «Надо пользоваться шансами, когда Клэбо не совсем в форме и выбывает в полуфинале»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эрик Валнес Лыжи

Эрик Валнес высказался о победе над Йоханнесом Клэбо на Кубке мира по лыжам.

Сегодня норвежец Валнес выиграл спринт на этапе в Оберхофе. Клэбо впервые с 2018 года не сумел выйти в финал в этой дисциплине.

«Надо пользоваться такими шансами, когда Йоханнес не совсем в форме и выбывает в полуфинале. Действительно приятно, что я оказался здесь вовремя», – сказал Валнес.

«Сегодня была жопа». Йоханнес Клэбо о непопадании в финал спринта на Кубке мира

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1 комментарий
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Уже даже не вечно второй 🤣
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