Валнес о победе в спринте: «Надо пользоваться шансами, когда Клэбо не совсем в форме и выбывает в полуфинале»
Эрик Валнес высказался о победе над Йоханнесом Клэбо на Кубке мира по лыжам.
Сегодня норвежец Валнес выиграл спринт на этапе в Оберхофе. Клэбо впервые с 2018 года не сумел выйти в финал в этой дисциплине.
«Надо пользоваться такими шансами, когда Йоханнес не совсем в форме и выбывает в полуфинале. Действительно приятно, что я оказался здесь вовремя», – сказал Валнес.
«Сегодня была жопа». Йоханнес Клэбо о непопадании в финал спринта на Кубке мира