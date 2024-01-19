Валнес о победе в спринте: «Надо пользоваться шансами, когда Клэбо не совсем в форме и выбывает в полуфинале»

Эрик Валнес высказался о победе над Йоханнесом Клэбо на Кубке мира по лыжам.

Сегодня норвежец Валнес выиграл спринт на этапе в Оберхофе. Клэбо впервые с 2018 года не сумел выйти в финал в этой дисциплине.

«Надо пользоваться такими шансами, когда Йоханнес не совсем в форме и выбывает в полуфинале. Действительно приятно, что я оказался здесь вовремя», – сказал Валнес.

«Сегодня была жопа». Йоханнес Клэбо о непопадании в финал спринта на Кубке мира