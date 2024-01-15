Клэбо, Крюгер, Амундсен, Валнес, Гульберг, Хайди и Тириль Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Пол Гульберг Хайди Венг Дидрик Тенсет Эвен Нортуг Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ховард Сулос Таугбель Мартин Левстрем Ниенге Харальд Амундсен Тириль Венг Маттис Стенсхаген Кристине Ставос Шистад Матильде Мирвол Хедда Амундсен Эрик Валнес Ане Стенсет Ансгар Эвенсен Кристин Фоснес Мария Меллинг Маргрете Бергане Силье Теодорсен Матс Вильям Йенссен Лыжи

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжам в Оберхофе.

Соревнования пройдут с 19 по 21 января.

Сборная Норвегии

Спринт, классический стиль

Мужчины: Харальд Амундсен, Эвен Нортуг, Матс Вильям Йенссен, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Ансгар Эвенсен, Йоханнес Клэбо, Маттис Стенсхаген.

Женщины: Кристине Ставос Шистад, Тириль Венг, Кристин Фоснес, Ане Стенсет, Мария Меллинг, Матильде Мирвол, Силье Теодорсен.

Масс-старт, 20 км, классический стиль

Мужчины: Симен Хегстад Крюгер, Харальд Амундсен, Мартин Левстрем Ниенге, Пол Гульберг, Дидрик Тенсет, Эрик Валнес, Йоханнес Клэбо, Маттис Стенсхаген.

Женщины: Матильде Мирвол, Хедда Амундсен, Тириль Венг, Маргрете Бергане, Кристин Фоснес, Хайди Венг, Силье Теодорсен.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе 

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4 комментария
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Я что то пропустил или в Оберхофе квоты лишние дали Норвежцам у Мужчин 8 у женщин 7 участниц ?
Может лидеров Скандинавского кубка допустили, там вроде Стенсхаген и Теодорсен лидируют это +1 , но из за чего у Мужиков ещё +1 не знаю.
Кстати опять прокатили Иверсена он идёт 2м в Скандинавском кубке и именно на прошлой неделе обыграл Стенсхагена на 20ке классикой
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Ответ Грюденфельдер
Я что то пропустил или в Оберхофе квоты лишние дали Норвежцам у Мужчин 8 у женщин 7 участниц ? Может лидеров Скандинавского кубка допустили, там вроде Стенсхаген и Теодорсен лидируют это +1 , но из за чего у Мужиков ещё +1 не знаю. Кстати опять прокатили Иверсена он идёт 2м в Скандинавском кубке и именно на прошлой неделе обыграл Стенсхагена на 20ке классикой
Так у Амундсена квота лидера КМ.
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Ответ gerr_max
Так у Амундсена квота лидера КМ.
А разве есть такая квота?
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Ответ Грюденфельдер
А разве есть такая квота?
Есть
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