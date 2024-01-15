Клэбо, Крюгер, Амундсен, Валнес, Гульберг, Хайди и Тириль Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжам в Оберхофе.
Соревнования пройдут с 19 по 21 января.
Сборная Норвегии
Спринт, классический стиль
Мужчины: Харальд Амундсен, Эвен Нортуг, Матс Вильям Йенссен, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Ансгар Эвенсен, Йоханнес Клэбо, Маттис Стенсхаген.
Женщины: Кристине Ставос Шистад, Тириль Венг, Кристин Фоснес, Ане Стенсет, Мария Меллинг, Матильде Мирвол, Силье Теодорсен.
Масс-старт, 20 км, классический стиль
Мужчины: Симен Хегстад Крюгер, Харальд Амундсен, Мартин Левстрем Ниенге, Пол Гульберг, Дидрик Тенсет, Эрик Валнес, Йоханнес Клэбо, Маттис Стенсхаген.
Женщины: Матильде Мирвол, Хедда Амундсен, Тириль Венг, Маргрете Бергане, Кристин Фоснес, Хайди Венг, Силье Теодорсен.
Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе
Может лидеров Скандинавского кубка допустили, там вроде Стенсхаген и Теодорсен лидируют это +1 , но из за чего у Мужиков ещё +1 не знаю.
Кстати опять прокатили Иверсена он идёт 2м в Скандинавском кубке и именно на прошлой неделе обыграл Стенсхагена на 20ке классикой