«Сегодня была жопа». Йоханнес Клэбо о непопадании в финал спринта на Кубке мира

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Норвежский лыжника Йоханнес Клэбо резко высказался о своем выступлении на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Сегодня Клэбо впервые с 2018 года выбыл в полуфинале спринта. В декабре он также снялся с многодневки «Тур де Ски» из-за болезни.

«Сегодня была жопа. Неудачное возвращение, 2024 год начинается наихудшим образом.

За ту неделю, пока я болел, я похудел почти на пять килограммов. Я на пути к возвращению, но это займет некоторое время», – сказал Клэбо.

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8 комментариев
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Ничего страшного. Невозможно всегда побеждать . Ты все равно лучший Йоханнес 👌
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Мда, заголовки уже как из камеры сизо.
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На наших глазах появляется новый топовый спринтер Эвенсен зато!
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Йогги Бё о победе Пидручного:"Сегодня я был полной жопой"
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жопаОдина!)
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Ну по сути так можно сказать про всю первую половину сезона, в которой была лишь одна нормальная неделя с субботы в Эстерсунде по воскресенье в Тронхейме. А так, да, именно оно самое ))
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