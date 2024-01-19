«Сегодня была жопа». Йоханнес Клэбо о непопадании в финал спринта на Кубке мира

Норвежский лыжника Йоханнес Клэбо резко высказался о своем выступлении на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Сегодня Клэбо впервые с 2018 года выбыл в полуфинале спринта. В декабре он также снялся с многодневки «Тур де Ски» из-за болезни.

«Сегодня была жопа. Неудачное возвращение, 2024 год начинается наихудшим образом.

За ту неделю, пока я болел, я похудел почти на пять килограммов. Я на пути к возвращению, но это займет некоторое время», – сказал Клэбо.