Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе

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С 19 по 21 января в Оберхофе пройдет пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

5-й этап

Оберхоф, Германия

Расписание трансляций

19 января, пятница

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 14:50

Финалы – 17:20 Матч! Арена

20 января, суббота

Масс-старт, 20 км, классический стиль, мужчины

12:25 Матч! Арена

Масс-старт, 20 км, классический стиль, женщины

15:30 Матч! Арена

21 января, воскресенье

Эстафета, женщины

12:50 Матч! Арена

Эстафета, мужчины

15:10 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции.

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