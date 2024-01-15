Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе
С 19 по 21 января в Оберхофе пройдет пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
5-й этап
Оберхоф, Германия
Расписание трансляций
19 января, пятница
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 14:50
Финалы – 17:20 Матч! Арена
20 января, суббота
Масс-старт, 20 км, классический стиль, мужчины
12:25 Матч! Арена
Масс-старт, 20 км, классический стиль, женщины
15:30 Матч! Арена
21 января, воскресенье
Эстафета, женщины
12:50 Матч! Арена
Эстафета, мужчины
15:10 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только прямые трансляции.