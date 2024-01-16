Бренд Александра Большунова стал партнером Федерации лыжных гонок России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сообщил о сотрудничестве своего бренда с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР).

«Рад поделиться новостью: бренд «Александр Большунов» стал партнером Федерации лыжных гонок России!⛷️

Ребята нашей лыжной сборной получат профессиональные перчатки «АБ», разработанные специально для комфортных тренировок. Это очень большая честь для меня!👏🏻» – написал Большунов в телеграм-канале.

Большунов о запуске своего бренда одежды: «Логотип чисто сам сделал, я в телефоне пером рисую. Все это мы начали сразу после Олимпиады-2022»