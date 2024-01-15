Елена Вяльбе: «Хочу, чтобы Большунов выиграл все этапы Кубка России. Это будет следующая ступень для любого лыжника на ближайшие лет 20»

Елена Вяльбе пожелала Александру Большунову победить на всех этапах Кубка России.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов на данный момент выиграл в России все 15 гонок сезона.

«Думаю, если бы у Большунова были серьезные проблемы (со здоровьем), то он бы не стартовал. У нас шикарный медицинский штаб, все с ними работают. Надеюсь, он выходит и не чувствует дискомфорта. Спина – больное место для любого лыжника, каждому нужно ее беречь.

Давайте смотреть правде в глаза: Большунов сейчас выше всех наших ребят, это другая лига. Знаю, что когда он выходит на старт, у него только одна мысль – победа. Если честно, хочу, чтобы он выиграл все этапы Кубка России. Это будет следующая ступень для любого другого лыжника на ближайшие лет 20», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.