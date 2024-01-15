Елена Вяльбе: «Хочу, чтобы Большунов выиграл все этапы Кубка России. Это будет следующая ступень для любого лыжника на ближайшие лет 20»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) травмы ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе пожелала Александру Большунову победить на всех этапах Кубка России.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов на данный момент выиграл в России все 15 гонок сезона.

«Думаю, если бы у Большунова были серьезные проблемы (со здоровьем), то он бы не стартовал. У нас шикарный медицинский штаб, все с ними работают. Надеюсь, он выходит и не чувствует дискомфорта. Спина – больное место для любого лыжника, каждому нужно ее беречь.

Давайте смотреть правде в глаза: Большунов сейчас выше всех наших ребят, это другая лига. Знаю, что когда он выходит на старт, у него только одна мысль – победа. Если честно, хочу, чтобы он выиграл все этапы Кубка России. Это будет следующая ступень для любого другого лыжника на ближайшие лет 20», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

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4 комментария
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Елена а что хорошего в этом достижения для вас как главы федерации и в целом для российских лыж?
Вы ни раз за последние 2 года говорили что у нас все отлично , развиваемся , уровень растет
Но такая гегемония наводит на другие мысли
Можно что угодно говорить , но факт остается фактом -мы страдаем от отсутствия международных стартов ( уровень падает ) и страдает и западный спорт ( картинка не так хорошо продается и зрители не так охотно покупают билеты , где и так понятно что без русских конкуренции нет )
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Мадам это будет однозначно означать -в России есть только ОДИН лыжник могущий составить конкуренцию на мировом уровне -все остальные статисты --так в чем тут радость то -через 3-4 года он уйдет --кто бегать то будет, а?
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Ответ Биатлонная зима
Это точно, что мотивация юных спортсменов после побед во всех гонках КР Саныча будет подстегивать к результату
мадам КР -это гонки на первенство жека и ближайших дворов - им грош цена .
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