Большунов о запуске своего бренда одежды: «Логотип чисто сам сделал, я в телефоне пером рисую. Все это мы начали сразу после Олимпиады-2022»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов рассказал о запуске собственного бренда одежды.

«Анонсируем это позже, наверное, через месяц. Может, через полтора. Когда будет официальная презентация, тогда все по полочкам разложим. Именно в этом направлении хотелось давно зайти, выпустить линейку одежды или еще что‑то. Хотел, чтобы это был не зарубежный бренд, а российский с русскими буквами, чтобы это было на нашем русском языке, тот же логотип.

Есть много больших спортсменов, которые выпускают свою одежду, она реально качественная. Для моей команды, которая разрабатывает все это, помогает мне, задача зайти так, чтобы товар был качественным. Например, перчатки, мы их тестируем 5-6 лет в группе Юрия Викторовича Бородавко. Еще главное, чтобы цена была доступная, находимся в среднем сегменте.

Будет ли это целая линейка одежды? Будут добавляться товары. Даже выпустить перчатки – это сложный процесс. Идея, логотип – все это мы начали сразу после Игр в Пекине. Я пытался сам рисовать, наброски придумывал.

Логотип чисто сам сделал, я предлагал свои варианты, в телефоне пером рисую, а потом дальше, дальше и дальше. Это большое количество вариантов я показал команде, и в конце концов финальный логотип немного претерпел изменений», – рассказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

Александр Большунов выпустил именные перчатки для лыжероллеров

10 комментариев

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AlbertDav
А фото где логотипа?!
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vuarsap
Как-то Глебаня Ретивых тоже здесь писал, что свой логотип сам придумал. Хотя его сделал я. Мне не жалко конечно, мне даже гордо было... даже заплатили вроде что-то (наш общий друг - посредник). Но как-то странно было это читать )).
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Ярик01
Ответ papadok
Стала понятна внезапная заинтересованность во всеобщем переходе на отечественный инвентарь.
Страна-изготовитель - Пакистан (перчатки)

Ну если "отечественный инвентарь" понимается как изготовленный в России логотип, то да )
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Melnikov1968
Логотип, конечно, важная часть бренда. А где сам продукт,его качество,основные характеристики? В конце концов не логотип же собираетесь продавать.
+2
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papadok
Стала понятна внезапная заинтересованность во всеобщем переходе на отечественный инвентарь.
+3
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Ковид 07.10.52
Сколько госсредств под эту затею оприходуют...он и его команда....а потом скажут...не не шмогла....
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Tima_Milan
я в телефоне пёром рисую
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Ola BP
Ответ vuarsap
Как-то Глебаня Ретивых тоже здесь писал, что свой логотип сам придумал. Хотя его сделал я. Мне не жалко конечно, мне даже гордо было... даже заплатили вроде что-то (наш общий друг - посредник). Но как-то странно было это читать )).
Сделал и придумал - разные вещи.
Моя знакомая сама до деталей продумала логотип, но потом уже с дизайнером доработали шрифт, цвет и прочее.
В итоге дизайнер сделал логотип на заказ, но придумал то его не он.
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