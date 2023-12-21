Елена Вяльбе: «Как сейчас тренируется и выступает Большунов – он даже сдерживает себя немного. В каждой гонке может и больше выигрывать»
Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов может выступать еще лучше.
Сегодня трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов выиграл «разделку» на этапе Кубка России. Победа стала для него 10-й подряд в сезоне.
«Саша не тот человек, который будет жаловаться, даже если у него что-то болит. Он говорит о проблемах, когда рукой-ногой пошевелить не может.
Лишний раз не хочется затрагивать эту тему. Жалость к спортсмену – не совсем правильно, так как некоторые этим пользуются. Но это точно не про Сашу.
Как сейчас тренируется и выступает Большунов – он даже сдерживает себя немного, так как в каждой гонке может и больше выигрывать», – цитирует «Чемпионат» слова Вяльбе из трансляции, организованной Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР).