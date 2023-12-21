Елена Вяльбе: «Как сейчас тренируется и выступает Большунов – он даже сдерживает себя немного. В каждой гонке может и больше выигрывать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов может выступать еще лучше.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов выиграл «разделку» на этапе Кубка России. Победа стала для него 10-й подряд в сезоне.

«Саша не тот человек, который будет жаловаться, даже если у него что-то болит. Он говорит о проблемах, когда рукой-ногой пошевелить не может.

Лишний раз не хочется затрагивать эту тему. Жалость к спортсмену – не совсем правильно, так как некоторые этим пользуются. Но это точно не про Сашу.

Как сейчас тренируется и выступает Большунов – он даже сдерживает себя немного, так как в каждой гонке может и больше выигрывать», – цитирует «Чемпионат» слова Вяльбе из трансляции, организованной Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР).

1 комментарий
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Всё-таки в прошлом сезоне у Большунова были поражения, которые добавили ему мотивацию для тренировок. Особенно спринт и марафон на ЧР. Если в этом он будет всё выигрывать, будет сложнее. Поэтому можно пожелать Большунову несколько поражений😅 И зрителям будет как то интересней.
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