Сергей Крянин: «В российском лыжном спорте идет перестройка, акцент – на подготовку резерва»

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В ФЛГР рассказали о «перестройке» российского лыжного спорта.

«Сейчас в российском лыжном спорте идет перестройка, акцент идет на подготовку резерва. Наши ребята, которые уже с медалями, показывают отличную борьбу, конкуренция дальше за десятку очень большая.

Отличное завершение прошлого сезона – чемпионат России, где борьба Большунова и Устюгова была очень красивой. Каждый боролся и с дистанцией, и с самим собой. Те ощущения, которые были у Сергея, где сводило ногу, невозможно было наклониться расстегнуть крепления. Думаю, это было у всех, кто бегал «полтинник» с раздельного старта.

Думаю, что все впереди. Молодёжь подрастает, уже и Савелий Коростелев бьет по пяткам нашим знаменитым лыжникам. В лыжном спорте есть и популярность, и подрастающая молодежь. Все как обычно.

Скорее всего, придет смена поколений, будут показывать отличные результаты. Будет не стыдно выставлять наших спортсменов на международных соревнованиях», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

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