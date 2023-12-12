Клэбо, Крюгер, Гульберг, Хайди и Лотта Венг выступят за Норвегию на этапе Кубка мира по лыжам в Тронхейме

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Сборная Норвегии по лыжам объявила состав на этап Кубка мира в Тронхейме

Гонки пройдут с 15 по 17 декабря: 15 декабря состоятся спринты свободным стилем, 16 декабря – скиатлоны, 17 декабря – классические «разделки». Кроме основной команды, Норвегия выставит спортсменов по дополнительной домашней квоте.

В списках указаны лыжники, заявленные от сборной.

Спринт, свободный стиль

Мужчины

Харальд Амундсен

Ансгар Эвенсен

Матс Йенссен

Пол Гульберг

Йоханнес Клэбо

Эвен Нортуг

Ховард Сулос Таугбель

Эрик Валнес

Женщины

Анне Кьерсти Калво

Матильде Мирвол

Кристине Ставос Шистад

Ане Стенсет

Кристин Фоснес

Лотта Венг

Скиатлон

Мужчины

Харальд Амундсен

Ян Томас Йенссен

Пол Гульберг

Йоханнес Клэбо

Симен Хегстад Крюгер

Шюр Рете

Дидрик Тенсет

Эрик Валнес

Женщины

Кристин Фоснес

Анне Кьерсти Калво

Марте Сконес

Астрид Ойре Шлинн

Хайди Венг

Лотта Венг

10 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

Харальд Амундсен

Пол Гульберг

Йоханнес Клэбо

Симен Хегстад Крюгер

Мартин Киркеберг Мерк

Шюр Рете

Дидрик Тенсет

Эрик Валнес

Женщины

Анне Кьерсти Калво

Матильде Мирвол

Марте Сконес

Астрид Ойре Шлинн

Хайди Венг

Лотта Венг

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2 комментария
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У норвежцев дома заявка по 12 человек на гонку, можно и полный список написать.
В спринте и скиатлоне на Андреассен посмотрим.
Иверсену и Крогу даже с расширенной квотой места не нашлось.
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Ответ SkierNSK
У норвежцев дома заявка по 12 человек на гонку, можно и полный список написать. В спринте и скиатлоне на Андреассен посмотрим. Иверсену и Крогу даже с расширенной квотой места не нашлось.
Я тут тихо предположил что может Крога на скиатлон закинут, а Иверсена на разделку классикой но там решили по другому. Опять Крогу не повезло что нет чисто коньковой дисциплины с расширенной квотой. Вальнесу и скиатлон кроме разделки дадут пробежать так что минус одно место уже. Доннестад побежит обе гонки , что справедливо- поболею за него, он трудовой парень. На скиатлоне и классике Мерк тоже нормальный кандидат , а вот Санвик на обе дистанции и Корсет на классике это конечно камень в Иверсена , чисто тренерское решение.
Гунулифссен тоже бежит , но что то на него как на Иверсена с Крогом из за возраста надежд мало.
У девушек странно что нет Норы Саннес на скиатлоне , интересно где она ? На дистанции считаю её одной из самых талантливых среди ещё не окрепших норвежек, неужели из за провала в Гале.... 32х летнюю Вагенстин конечно включать они перестарались. И конечно посмотрим на Милу в скиатлоне.
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