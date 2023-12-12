Клэбо, Крюгер, Гульберг, Хайди и Лотта Венг выступят за Норвегию на этапе Кубка мира по лыжам в Тронхейме

Сборная Норвегии по лыжам объявила состав на этап Кубка мира в Тронхейме

Гонки пройдут с 15 по 17 декабря: 15 декабря состоятся спринты свободным стилем, 16 декабря – скиатлоны, 17 декабря – классические «разделки». Кроме основной команды, Норвегия выставит спортсменов по дополнительной домашней квоте.

В списках указаны лыжники, заявленные от сборной.

Спринт, свободный стиль

Мужчины

Харальд Амундсен

Ансгар Эвенсен

Матс Йенссен

Пол Гульберг

Йоханнес Клэбо

Эрик Валнес

Женщины

Анне Кьерсти Калво

Матильде Мирвол

Кристин Фоснес

Лотта Венг

Скиатлон

Мужчины

Харальд Амундсен

Пол Гульберг

Йоханнес Клэбо

Симен Хегстад Крюгер

Шюр Рете

Дидрик Тенсет

Эрик Валнес

Женщины

Кристин Фоснес

Анне Кьерсти Калво

Марте Сконес

Астрид Ойре Шлинн

Хайди Венг

Лотта Венг

10 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

Харальд Амундсен

Пол Гульберг

Йоханнес Клэбо

Симен Хегстад Крюгер

Мартин Киркеберг Мерк

Шюр Рете

Дидрик Тенсет

Эрик Валнес

Женщины

Анне Кьерсти Калво

Матильде Мирвол

Марте Сконес

Астрид Ойре Шлинн

Хайди Венг

Лотта Венг