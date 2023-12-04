Клэбо, Гульберг, Валнес, Шистад, Калво, Хайди и Лотта Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Эстерсунде

Объявлен состав сборной Норвегии на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Соревнования пройдут с 9 по 10 декабря в шведском Эстерсунде. В программе – классические спринты и коньковые «разделки» на 10 км.

Сборная Норвегии

Женщины

Кристин Фоснес

Мария Меллинг

Ингрид Гульбрандсен

Анне Кьерсти Калво

Кристине Ставос Шистад

Ане Стенсет

Мужчины

Харальд Амундсен

Ансгар Эвенсен

Ян Томас Йенссен

Йоханнес Клэбо

Эвен Нортуг

Ховард Сулос Таугбель

Эрик Валнес

Ивер Тильхейм Андерсен

Пол Гульберг

Матс Вильям Йенссен

Симен Хегстад Крюгер

Мартин Левстрем Ниенге

Дидрик Тенсет