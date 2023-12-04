Клэбо, Гульберг, Валнес, Шистад, Калво, Хайди и Лотта Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Эстерсунде

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Хайди Венг Дидрик Тенсет Эвен Нортуг Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ховард Сулос Таугбель Мартин Левстрем Ниенге Лотта Венг Харальд Амундсен Анна Свенсен Анне Кьерсти Калво Кристине Ставос Шистад Астрид Ойре Шлинн Ян Томас Йенссен Эрик Валнес Ане Стенсет Ансгар Эвенсен Кристин Фоснес Мария Меллинг Маргрете Бергане Ингрид Гульбрандсен Лыжи

Объявлен состав сборной Норвегии на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Соревнования пройдут с 9 по 10 декабря в шведском Эстерсунде. В программе – классические спринты и коньковые «разделки» на 10 км.

Сборная Норвегии

Женщины

Маргрете Бергане

Кристин Фоснес

Мария Меллинг

Астрид Ойре Шлинн

Анна Свенсен

Лотта Венг

Ингрид Гульбрандсен

Анне Кьерсти Калво

Кристине Ставос Шистад

Ане Стенсет

Хайди Венг

Мужчины

Харальд Амундсен

Ансгар Эвенсен

Ян Томас Йенссен

Йоханнес Клэбо

Эвен Нортуг

Ховард Сулос Таугбель

Эрик Валнес

Ивер Тильхейм Андерсен

Пол Гульберг

Матс Вильям Йенссен

Симен Хегстад Крюгер

Мартин Левстрем Ниенге

Дидрик Тенсет

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