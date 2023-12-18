Клэбо, Крюгер, Амундсен, Гульберг, Хайди и Лотта Венг вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»

Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на «Тур де Ски».

Многодневка пройдет с 30 декабря по 7 января в Италии и Швейцарии.

С борная Норвегии

Мужчины

Харальд Амундсен

Пол Гульберг

Ян Томас Йенссен

Матс Вильям Йенссен

Йоханнес Клэбо

Симен Хегстад Крюгер

Мартин Левстрём Ниенге

Ховард Сулос Таугбель

Дидрик Тенсет

Эрик Валнес

Женщины

Маргрете Бергане

Кристин Фоснес

Анне Кьерсти Калво

Матильде Мирвол

Кристине Ставос Шистад

Астрид Ойре Шлинн

Силье Теодорсен

Хайди Венг

Лотта Венг