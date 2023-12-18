Клэбо, Крюгер, Амундсен, Гульберг, Хайди и Лотта Венг вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»

Теги Тур де Ски сборная Норвегии сборная Норвегии жен Пол Гульберг Хайди Венг Дидрик Тенсет Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ховард Сулос Таугбель Мартин Левстрем Ниенге Лотта Венг Харальд Амундсен Анне Кьерсти Калво Кристине Ставос Шистад Астрид Ойре Шлинн Матильде Мирвол Ян Томас Йенссен Эрик Валнес Кристин Фоснес Маргрете Бергане Силье Теодорсен Лыжи

Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на «Тур де Ски».

Многодневка пройдет с 30 декабря по 7 января в Италии и Швейцарии.

Сборная Норвегии

Мужчины

Харальд Амундсен

Пол Гульберг

Ян Томас Йенссен

Матс Вильям Йенссен

Йоханнес Клэбо

Симен Хегстад Крюгер

Мартин Левстрём Ниенге

Ховард Сулос Таугбель

Дидрик Тенсет

Эрик Валнес

Женщины

Маргрете Бергане

Кристин Фоснес

Анне Кьерсти Калво

Матильде Мирвол

Кристине Ставос Шистад

Астрид Ойре Шлинн

Силье Теодорсен

Хайди Венг

Лотта Венг

 

4 комментария
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Иверсен всё?
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У Шистад появился отличный шанс побороться с шведками и на дистанции.
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где Сундбю и Дюрхауг?
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Ответ Андрей Каханков
Иверсен всё?
На кубке Норвегии бегает вроде.
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