Коростелев о недопуске российских лыжников: «Айсберг потихоньку начинает двигаться, мне кажется. Не пустят на Олимпиаду-2026 – съездим на ЧМ-2025»

Савелий Коростелев считает, что российских лыжников вернут на соревнования.

Сейчас россияне не допускаются к турнирам под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– В апреле прошлого года в интервью норвежским журналистам ты сказал, что не думаешь о соперничестве с Клэбо, а главная цель – пробиться на Олимпиаду. Сейчас цель та же?

– Конечно. Надежда умирает последней.

– Ты уже спокойно относишься к тому, что наши лыжники не выступают на международных стартах?

– Спокойно, но не безразлично. Айсберг потихоньку начинает двигаться, как мне кажется, так как многие высказывают недовольство тем, что россияне отсутствуют. Отголоски разума все же есть. Французское издание Ski Nordique сильно критиковало FIS за их позицию по отношению к России.

– Обычно айсберги двигаются очень медленно.

– За два года доползет как-нибудь. Да и что об этом думать? Моя задача – показывать достойные результаты, а уж поеду или не поеду я на Олимпиаду, решать уже не мне. Не пустят на Игры-2026 – съездим на чемпионат мира [2025 года] в Тронхейме, ха-ха, – ответил 20-летний российский лыжник.