Коростелев о недопуске российских лыжников: «Айсберг потихоньку начинает двигаться, мне кажется. Не пустят на Олимпиаду-2026 – съездим на ЧМ-2025»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России сборная Норвегии Олимпиада-2026 Йоханнес Клэбо Савелий Коростелев Лыжи

Савелий Коростелев считает, что российских лыжников вернут на соревнования.

Сейчас россияне не допускаются к турнирам под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– В апреле прошлого года в интервью норвежским журналистам ты сказал, что не думаешь о соперничестве с Клэбо, а главная цель – пробиться на Олимпиаду. Сейчас цель та же?

– Конечно. Надежда умирает последней.

– Ты уже спокойно относишься к тому, что наши лыжники не выступают на международных стартах?

– Спокойно, но не безразлично. Айсберг потихоньку начинает двигаться, как мне кажется, так как многие высказывают недовольство тем, что россияне отсутствуют. Отголоски разума все же есть. Французское издание Ski Nordique сильно критиковало FIS за их позицию по отношению к России.

– Обычно айсберги двигаются очень медленно.

– За два года доползет как-нибудь. Да и что об этом думать? Моя задача – показывать достойные результаты, а уж поеду или не поеду я на Олимпиаду, решать уже не мне. Не пустят на Игры-2026 – съездим на чемпионат мира [2025 года] в Тронхейме, ха-ха, – ответил 20-летний российский лыжник.

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5 комментариев
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Ох уж эта вера что всё будет как прежде, которая ни чем существенным вообще не подкреплена)

Ну и не будем забывать, что если уж и захотят наших разбанить на уровне сборных, то там по традиции такие условия будут, что криков "эти условия нас унижают, мы не опустимся до такого, они сами к нам приползут".....будут слышны сотнями.
Да и пока Вяльбе у руля Федерации, никто не допустит сб.России чисто из этого принципа, т.к она столько там уже наговорила.
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ОКР отстранен. Если и будут приглашения на ближайшие Олимпиады, то без флага.
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Ответ Montenegro Serbian
Ох уж эта вера что всё будет как прежде, которая ни чем существенным вообще не подкреплена) Ну и не будем забывать, что если уж и захотят наших разбанить на уровне сборных, то там по традиции такие условия будут, что криков "эти условия нас унижают, мы не опустимся до такого, они сами к нам приползут".....будут слышны сотнями. Да и пока Вяльбе у руля Федерации, никто не допустит сб.России чисто из этого принципа, т.к она столько там уже наговорила.
Ок.Не будет как прежде, а как будет?
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