Евгений Дементьев: «Думаю, у Большунова мотивация выиграть все, чтобы потом не говорили, что на Кубке мира он выглядел бы по-другому»

Евгений Дементьев объяснил мотивацию Александра Большунова на российских стартах.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов на данный момент выиграл на Кубке России все 15 гонок сезона.

– Кто смог бы конкурировать с Александром в России? И если да, то на какой дистанции?

– Здесь результат говорит сам за себя, если никто до сих пор не смог его обыграть. Но однозначно есть ребята, которые смогут его обыграть. В том году Сергей Устюгов и Савелий Коростелев его обыгрывали.

– В этом году Александр зачастую побеждает с запасом. Не станет ли ему скучно на чемпионате России?

– Думаю, у него такая мотивация есть – выиграть все, чтобы потом не говорили, что на Кубке мира он выглядел бы по-другому. Это, наверное, одна из максимальных мотиваций. Мне кажется, это больше его мотивирует, чем призовые.

– Любому спортсмену хочется показать себя на международной арене. Насколько сильно влияет отсутствие этой возможности?

– Все стремятся выиграть Кубки мира, чемпионаты мира, Олимпийские игры. Но Александр демонстрирует, что можно и здесь искать мотивацию, – сказал олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев.