Олимпийская чемпионка Гут-Бехрами получила разрыв крестообразной связки колена
Горнолыжница Лара Гут-Бехрами получила серьезную травму колена.
Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами травмировала колено во время тренировки по супергиганту в США.
34-летней спортсменке диагностировали разрыв передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок колена, а также повреждение мениска.
Ранее Гут-Бехрами заявляла, что сезон-2025/26 станет последним в ее спортивной карьере.
На счету швейцарской горнолыжницы олимпийское золото Пекина-2022 в супергиганте, две бронзовые награды Игр и два золота чемпионатов мира.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NBC
