  • Юрий Бородавко: «Чтобы подтвердить нейтральный статус, спортсменам нужно выполнить требования МОК. А они на самом деле очень унизительны»
Юрий Бородавко: требования МОК унизительны для российских спортсменов.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что даже в случае победы в Спортивном арбитражном суде (CAS) преждевременно говорить об участии россиян в международных стартах. 

Ранее российская сторона направила в CAS апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских атлетов к соревнованиям даже под нейтральным флагом. 

«Нужно все понимать и уметь читать между строк. МОК же уже сказал, что если и будет разрешено российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Италии, то только в тех рамках, как это было на Олимпиаде-2024 в Париже.

Надо просто посмотреть, какие условия были выдвинуты нашим спортсменам для попадания на Олимпийские игры. Для многих российских атлетов эти условия просто неприемлемы. Поэтому говорить о том, что мы сейчас выиграем суды в CAS и нам разрешат участие, преждевременно.

Да, нам могут разрешить выступать в нейтральном статусе. А чтобы подтвердить нейтральный статус, нужно выполнить те требования, которые МОК выдвигает для наших спортсменов. Требования, которые на самом деле очень унизительны и невыполнимы для многих уважающих себя ребят и девушек», – сказал Бородавко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoОлимпиада-2026
logoЮрий Бородавко
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
отстранение и возвращение России
лыжные гонки
logoCAS
logoсборная России жен (лыжные гонки)
