Большунов о недопуске россиян: «Когда будет возможность вернуться, мы должны быть готовы. На ЧМ-2025 мне достаточно пробежать скиатлон и марафон»

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России сборная Норвегии Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов рассчитывает выступить на чемпионате мира 2025 года.

Сейчас россияне не допускаются к гонкам под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Но ты вообще думаешь о том, когда нас пустят на международные соревнования?

– Абсолютно нет. Не забиваю этим голову. Острые чувства были, когда нас отстранили и выгнали с Кубка мира, а сейчас этого нет. Хотя в Норвегии писали, что «мы скучаем по русским». Ну а толку от этого? На их мнение принимающим решения людям все равно, как и на наше. Изменить мы ничего не можем. Никто не может сказать, что будет завтра. <...>

– Твой отец, когда мы с ним общались, сказал такую фразу: «Слава богу, что в карьере Саши уже были и Олимпиады, и победы». Ты не исключаешь, что у тебя уже может не быть других Игр?

– Классно, что у меня есть победы и медали с Олимпийских игр. И достаточно много. Определенных вершин я добился. Но можно и еще что-то завоевать, правильно? Исключать ничего нельзя. Но в голове нужно держать то, что когда будет возможность вернуться, мы должны быть к этому готовы.

– В тебе еще сильно горит огонь? Ты по-прежнему голоден до побед?

– Мне достаточно на ЧМ-2025 в Тронхейме пробежать две гонки – скиатлон и марафон. Не нужны мне все гонки, хотя бы две. А потом еще что-нибудь на следующий сезон, ха-ха, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Большунов.

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5 комментариев
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Хотелось бы снова увидеть это эпичное противостояние одного Сан Саныча и толпы норвежцев.
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Да уж, Большунов держал в тонусе норвежцев... Хотелось бы ещё увидеть это соперничество.
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С учетом всех ранжиров МОК, история Большунова с Олимпиадами закончена. Даже если кого и допустят, 100500 требований никто не выполнит
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Пробежит конечно, с чипсами на диване у себя в деревне, пенсионер моложавый🤣🤣
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