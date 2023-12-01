Большунов о недопуске россиян: «Когда будет возможность вернуться, мы должны быть готовы. На ЧМ-2025 мне достаточно пробежать скиатлон и марафон»

Александр Большунов рассчитывает выступить на чемпионате мира 2025 года.

Сейчас россияне не допускаются к гонкам под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Но ты вообще думаешь о том, когда нас пустят на международные соревнования?

– Абсолютно нет. Не забиваю этим голову. Острые чувства были, когда нас отстранили и выгнали с Кубка мира, а сейчас этого нет. Хотя в Норвегии писали, что «мы скучаем по русским». Ну а толку от этого? На их мнение принимающим решения людям все равно, как и на наше. Изменить мы ничего не можем. Никто не может сказать, что будет завтра. <...>

– Твой отец, когда мы с ним общались, сказал такую фразу: «Слава богу, что в карьере Саши уже были и Олимпиады, и победы». Ты не исключаешь, что у тебя уже может не быть других Игр?

– Классно, что у меня есть победы и медали с Олимпийских игр. И достаточно много. Определенных вершин я добился. Но можно и еще что-то завоевать, правильно? Исключать ничего нельзя. Но в голове нужно держать то, что когда будет возможность вернуться, мы должны быть к этому готовы.

– В тебе еще сильно горит огонь? Ты по-прежнему голоден до побед?

– Мне достаточно на ЧМ-2025 в Тронхейме пробежать две гонки – скиатлон и марафон. Не нужны мне все гонки, хотя бы две. А потом еще что-нибудь на следующий сезон, ха-ха, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Большунов.