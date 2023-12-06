Савелий Коростелев: «Ставлю, что мы будем на лыжном чемпионате мира в 2025-м»
Савелий Коростелев считает, что российские лыжники выступят на ЧМ-2025.
– За Кубком мира продолжаете следить? Говорят, что без россиян интриги там совсем нет.
– Конечно. Это все-таки мировое первенство. Нам когда-то нужно будет туда ехать. Поэтому надо понимать – кто там во что горазд.
– То есть вы рассматриваете это с точки зрения того, что возвращение близко?
– Для меня – не возвращение, а скорее, дебют.
– У вас есть искренняя вера в то, что российским спортсменам скоро позволят соревноваться на международной арене?
– Скорее, не вера, а позитивное мышление. Каждый раз, когда проходит очередное заседание, я думаю, что нас допустят. Но если говорят «нет», обиды тоже не возникает. Ведь в таком случае ничего не меняется. <...>
– Как думаете, Олимпиада-2026 для российских спортсменов реальна?
– Я ставлю, что мы будем уже на лыжном чемпионате мира в 2025-м, – сказал Коростелев.
🤣