Савелий Коростелев: «Ставлю, что мы будем на лыжном чемпионате мира в 2025-м»

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Олимпиада-2026 Савелий Коростелев Лыжи

Савелий Коростелев считает, что российские лыжники выступят на ЧМ-2025.

– За Кубком мира продолжаете следить? Говорят, что без россиян интриги там совсем нет.

– Конечно. Это все-таки мировое первенство. Нам когда-то нужно будет туда ехать. Поэтому надо понимать – кто там во что горазд.

– То есть вы рассматриваете это с точки зрения того, что возвращение близко?

– Для меня – не возвращение, а скорее, дебют.

– У вас есть искренняя вера в то, что российским спортсменам скоро позволят соревноваться на международной арене?

– Скорее, не вера, а позитивное мышление. Каждый раз, когда проходит очередное заседание, я думаю, что нас допустят. Но если говорят «нет», обиды тоже не возникает. Ведь в таком случае ничего не меняется. <...>

– Как думаете, Олимпиада-2026 для российских спортсменов реальна?

– Я ставлю, что мы будем уже на лыжном чемпионате мира в 2025-м, – сказал Коростелев.

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3 комментария
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Савелий будет, а вечно второй нет.
🤣
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Ответ Йенс Мустерманн
Савелий будет, а вечно второй нет. 🤣
Думаешь, внук не поедет, не тот уже?
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