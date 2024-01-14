Большунов о травме: «После каждой гонки работаем с массажистами час-полтора, чтобы снять нагрузку со спины»

Лыжник Александр Большунов рассказал о восстановлении после травмы спины.

– Как спина? Как себя чувствуешь?

– Сегодня достаточно нормально. Хотя когда сюда приехал, были небольшие не что проблемы, но спину потягивало. Опять же мы поработали с массажистами, и все налаживается. После каждой гонки у нас есть договоренность, что мы работаем час-полтора, чтобы снять нагрузку со спины. Она все равно напрягается, квадратные мышцы и те, которые находятся рядом, в напряжении. Тем более после резких движений. И здесь самое главное не навредить и постоянно восстанавливать.

Позавчера мы ездили: я, Леха Червоткин. Делали МРТ. Заключение сделали, он среднее. Будем смотреть по снимку уже чуть позже, там будет картина яснее – по заключению ничего не понятно.

– Ты хочешь выиграть все?

– Как получится, но такой цели нет. Как будет – так будет, а загадывать не будем, – сказал в эфире «Матч ТВ».