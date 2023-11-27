Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Большунов лидирует, Коростелев – 2-й, Спицов – 6-й

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Антон Тимашов Иван Безматерных Иван Горбунов Савелий Коростелев Александр Ившин Егор Митрошин Сергей Забалуев Вячеслав Мамичев Лыжи

Лыжник Александр Большунов лидирует в общем зачете Кубка России.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

Общий зачет

Мужчины

27 ноября

1. Александр Большунов – 150

2. Савелий Коростелев – 129

3. Сергей Ардашев – 100

4. Артем Мальцев – 97

5. Андрей Мельниченко – 89

6. Денис Спицов – 84

7-8. Егор Митрошин – 79

7-8. Иван Горбунов – 79

9. Илья Порошкин – 68

10-11. Илья Семиков – 59

10-11. Антон Тимашов – 59

12. Андрей Ларьков – 44

13. Сергей Забалуев – 43

14. Вячеслав Мамичев – 42

15. Алексей Червоткин – 41...

19-21. Иван Якимушкин – 35

19-21. Иван Безматерных – 35

19-21. Александр Ившин – 35...

38. Александр Терентьев – 10

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартовал в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале

4 комментария

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Поговорим о разном
За Сашу Большунова - очень радуюсь. Но его место - ожидаемо. Сильный лыжник. А дальше есть ещё гонки. Надеюсь на борьбу наших ребят. Хорошая конкуренция - всем на пользу пойдёт в дальнейшем.
+3
0
+3
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Биатлонная зима
Савелий -3 й, как дальше проедет посмотрим
0
0
0
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Щеглот
А сережа не скучает,
И не очень-то грустит.
Дверцу кассы открывает,
А там мышак на веревочке висит :)
+3
-3
0
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