Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Большунов лидирует, Коростелев – 2-й, Спицов – 6-й
Лыжник Александр Большунов лидирует в общем зачете Кубка России.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
Общий зачет
Мужчины
27 ноября
1. Александр Большунов – 150
2. Савелий Коростелев – 129
3. Сергей Ардашев – 100
4. Артем Мальцев – 97
5. Андрей Мельниченко – 89
6. Денис Спицов – 84
7-8. Егор Митрошин – 79
7-8. Иван Горбунов – 79
9. Илья Порошкин – 68
10-11. Илья Семиков – 59
10-11. Антон Тимашов – 59
12. Андрей Ларьков – 44
13. Сергей Забалуев – 43
14. Вячеслав Мамичев – 42
15. Алексей Червоткин – 41...
19-21. Иван Якимушкин – 35
19-21. Иван Безматерных – 35
19-21. Александр Ившин – 35...
38. Александр Терентьев – 10
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартовал в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале
И не очень-то грустит.
Дверцу кассы открывает,
А там мышак на веревочке висит :)