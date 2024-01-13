Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Червоткин, Семиков и Ардашев пробегут скиатлон на 20 км

14 января на этапе Кубка России по лыжам в Мирном мужчины пробегут скиатлон.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

5-й этап

Мирный

Мужчины

20 км, скиатлон

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Савелий Коростелев

3. Сергей Ардашев

4. Илья Семиков

5. Алексей Червоткин

6. Артем Мальцев

7. Илья Порошкин

8. Андрей Мельниченко

9. Александр Ившин

10. Денис Спицов

11. Егор Митрошин

12. Ермил Вокуев

13. Андрей Ларьков

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном