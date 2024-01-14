Александр Большунов: «Победы я не считаю. Они есть – я этому радуюсь. Хочется не просто на одном уровне топтаться, а чуть получше стать»

Лыжник Александр Большунов высказался о своей серии побед.

Трехкратный олимпийский чемпион выиграл все 14 гонок на Кубке России в текущем сезоне.

– Старты есть. Я стартую каждый старт. И каждый старт – это новая страничка. Я даже хотел взять на какое-нибудь интервью и показать пример на книжке, на блокноте: открываешь – сегодня у тебя листок свободный, ты проснулся и оно пошло, перелистываешь – новый день. Да, вчера выиграл, да, сегодня выиграл, но это уже все, уже прошло. Да, победы есть, да, это здорово, но я уже перевернул, хотя день еще не закончился.

Победы считают болельщики, может, спортсмены какие-то, но я не считаю. Они есть – я этому радуюсь. Хорошо, что они есть, и я буду дальше работать. Наоборот, у меня больше стимула появляется, потому что мне хочется не просто на одном уровне топтаться, а хочется чуть получше стать. Потому что все ребята этого сами просят – все создают конкуренцию, и тем самым заставляют становиться лучше.

Все говорят (о серии побед). Вчера вот было открытие большое, и президент федерации (лыжных гонок) Татарстана говорит: невозможно такое, чтобы все побеждали, но есть такие, которые побеждают, и вот вам нужно делиться. Я сижу: делиться-то можно, но я не буду, я не собираюсь.

Понятно, что это соревнования, очень сложно каждую гонку выдавать на максимуме, побеждать. Но к этому можно и нужно стремиться.

– Тебя не пугает, что однажды ты можешь проиграть?

– Бывает такое, бывает не такое. Потому что лыжи, самочувствие, в гонке что-то может случиться – очень большое количество факторов, от этого никто не застрахован. Поэтому мне бояться нечего. Пускай другие боятся, мне-то чего бояться. Я иду, я шагаю – и достаточно уверенно в этом сезоне шагаю, – сказал в эфире «Матч ТВ».