Китайский лыжник Баделихан: «Кубок России – соревнование мирового уровня. Здесь выступают очень сильные спортсмены»

Китайский лыжник: Кубок России – соревнования мирового уровня.

Лыжник из Китая Хадеси Баделихан заявил, что рад возможности выступить на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. В турнире также участвует его соотечественник Жан Йин Хао.

Баделихан занял 115-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км (отставание 5 минут 42 секунды от победителя – Савелия Коростелева), Жан Йин Хао – 134-е (+6,48).

«Кубок России является соревнованием мирового уровня. В нашей стране лыжные гонки относительно недавно начали свое развитие. В России выступают очень сильные спортсмены, и для нас возможность соревноваться с такими соперниками бесценна», – сказал Баделихан, который участвовал в Олимпиаде-2022.