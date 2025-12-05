Китайский лыжник Баделихан: «Кубок России – соревнование мирового уровня. Здесь выступают очень сильные спортсмены»
Китайский лыжник: Кубок России – соревнования мирового уровня.
Лыжник из Китая Хадеси Баделихан заявил, что рад возможности выступить на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. В турнире также участвует его соотечественник Жан Йин Хао.
Баделихан занял 115-е место в гонке с раздельным стартом на 10 км (отставание 5 минут 42 секунды от победителя – Савелия Коростелева), Жан Йин Хао – 134-е (+6,48).
«Кубок России является соревнованием мирового уровня. В нашей стране лыжные гонки относительно недавно начали свое развитие. В России выступают очень сильные спортсмены, и для нас возможность соревноваться с такими соперниками бесценна», – сказал Баделихан, который участвовал в Олимпиаде-2022.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
