Бородавко о стимулах для Большунова: «Это не призовые, а стремление быть в боевой форме, чтобы быть готовым выйти на международную арену»

Тренер рассказал о стремлении Александра Большунова выйти на мировую арену.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион выиграл 14-ю подряд гонку на Кубке России.

– Насколько долго продержится стимул для Александра? Когда ему станет скучно на внутрироссийских соревнованиях без мировой арены?

– Этот вопрос лучше задать Александру. Он сам расскажет, где он берет мотивацию, что им движет, когда он бежит и выигрывает гонки одну за другой. Я не могу додумывать за него.

– На ваш взгляд, что может служить стимулом?

– Прежде всего, это не призовые, а стремление удержать спортивную форму, быть полностью в боевой форме, чтобы быть готовым выйти на международную арену и выступать на таком же уровне со всеми лучшими лыжниками мира, – сказал тренер сборной России Юрия Бородавко.