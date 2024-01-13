Бородавко о стимулах для Большунова: «Это не призовые, а стремление быть в боевой форме, чтобы быть готовым выйти на международную арену»
Тренер рассказал о стремлении Александра Большунова выйти на мировую арену.
Сегодня трехкратный олимпийский чемпион выиграл 14-ю подряд гонку на Кубке России.
– Насколько долго продержится стимул для Александра? Когда ему станет скучно на внутрироссийских соревнованиях без мировой арены?
– Этот вопрос лучше задать Александру. Он сам расскажет, где он берет мотивацию, что им движет, когда он бежит и выигрывает гонки одну за другой. Я не могу додумывать за него.
– На ваш взгляд, что может служить стимулом?
– Прежде всего, это не призовые, а стремление удержать спортивную форму, быть полностью в боевой форме, чтобы быть готовым выйти на международную арену и выступать на таком же уровне со всеми лучшими лыжниками мира, – сказал тренер сборной России Юрия Бородавко.