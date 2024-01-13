Бородавко о стимулах для Большунова: «Это не призовые, а стремление быть в боевой форме, чтобы быть готовым выйти на международную арену»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Александр Большунов Лыжи

Тренер рассказал о стремлении Александра Большунова выйти на мировую арену.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион выиграл 14-ю подряд гонку на Кубке России.

– Насколько долго продержится стимул для Александра? Когда ему станет скучно на внутрироссийских соревнованиях без мировой арены?

– Этот вопрос лучше задать Александру. Он сам расскажет, где он берет мотивацию, что им движет, когда он бежит и выигрывает гонки одну за другой. Я не могу додумывать за него.

– На ваш взгляд, что может служить стимулом?

– Прежде всего, это не призовые, а стремление удержать спортивную форму, быть полностью в боевой форме, чтобы быть готовым выйти на международную арену и выступать на таком же уровне со всеми лучшими лыжниками мира, – сказал тренер сборной России Юрия Бородавко.

 

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3 комментария
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Ну ничего страшного, с наших пенсий и зарплат простимулируем парня, чтобы не страдал от изоляции, нам то легко всем, а вот он страдает, даа...
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Забудь уже о международных стартах, когда разрешат выступать то твои спортсмены будут уже на пенсии.
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Кривит душой Бородавко! Саня вне конкуренции на российских соревнованиях. А международную арену можно забыть. Неужели Бородавко этого не понимает!?
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