Расписание пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном

С 11 по 14 января в Мирном пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Пятый этап

Мирный

Расписание гонок

11 января, четверг

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

10:00

15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

13:00

13 января, суббота

Спринт, классический стиль, женщины

Квалификация – 11:00, финалы – после 13:00

Спринт, классический стиль, мужчины

Квалификация – 11:40, финалы – после 13:00

14 января, воскресенье

20 км, скиатлон, женщины

10:00

20 км, скиатлон, мужчины

12:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартовал в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале