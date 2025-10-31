  • Спортс
  • Губерниев о недопуске лыжников: «Я ждал высказываний Вяльбе по этому поводу, а их все нет и нет. Сейчас она может разве что сказать, что устала и уходит»
7

Губерниев заявил, что ждал высказываний Вяльбе о недопуске российских лыжников.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что главе ФЛГР Елене Вяльбе нечего сказать по поводу недопуска российских лыжников к международным соревнованиям. 

Ранее Международная федерация лыжных видов (FIS) отказалась предоставлять россиянам нейтральный статус для участия в олимпийских квалификационных соревнованиях. 

«Молчание Вяльбе после недопуска наших лыжников на Олимпиаду лишний раз говорит о том, что она не при делах. Я ждал ее высказываний по этому поводу, а их все нет и нет. Если бы ей было, что сказать, она бы уже это сделала.

Сейчас Елена Валерьевна может разве что сказать, что она устала и уходит.

В глазах умных людей это молчание Вяльбе сказывается на ее оценке. Дуракам же можно хоть лоб на голове чесать. Как мы знаем, умных людей у нас в стране больше. Зачем нам нужен такой руководитель федерации?» — сказал Губерниев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
