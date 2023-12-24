Расписание трансляций «Тур де Ски»-2023/24

С 30 декабря по 7 января пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Тоблах, Италия

1-й этап

30 декабря

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 14.00, финалы – 16.30 Матч! Арена

2-й этап

31 декабря

Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

14.15 Матч ТВ, Матч! Арена

Мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

17.00 Матч ТВ, Матч! Арена

3-й этап

1 января

Мужчины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль

12.00

Женщины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль

14.30

Давос, Швейцария

4-й этап

3 января

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 16.30, финалы – 19.00

5-й этап

4 января

Женщины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль

12.45

Мужчины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль

15.00

Валь-ди-Фьемме, Италия

6-й этап

6 января

Женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль

13.30

Мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль

17.25

7-й этап

7 января

Мужчины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

16.30

Женщины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

17.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны прямые трансляции, информация о трансляциях 1-7 января будет добавлена позднее.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартовал в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января