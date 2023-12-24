Расписание трансляций «Тур де Ски»-2023/24
С 30 декабря по 7 января пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Тоблах, Италия
1-й этап
30 декабря
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 14.00, финалы – 16.30 Матч! Арена
2-й этап
31 декабря
Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
14.15 Матч ТВ, Матч! Арена
Мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
17.00 Матч ТВ, Матч! Арена
3-й этап
1 января
Мужчины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль
12.00
Женщины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль
14.30
Давос, Швейцария
4-й этап
3 января
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 16.30, финалы – 19.00
5-й этап
4 января
Женщины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль
12.45
Мужчины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль
15.00
Валь-ди-Фьемме, Италия
6-й этап
6 января
Женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль
13.30
Мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль
17.25
7-й этап
7 января
Мужчины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
16.30
Женщины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
17.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны прямые трансляции, информация о трансляциях 1-7 января будет добавлена позднее.
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартовал в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января