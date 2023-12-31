«Тур де Ски». 3-й этап. Нисканен, Карл, Диггинс, Бреннан, Хенниг, Венг, Пярмякоски выступят в коньковой гонке преследования
1 января на третьем этапе «Тур де Франс» пройдет женская гонка преследования.
«Тур де Ски»
3-й этап
Тоблах, Италия
Женщины
20 км, гонка преследования, свободный стиль
Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Кертту Нисканен (Финляндия) – 25.48,0
2. Виктория Карл (Германия) – 6,7
3. Джесси Диггинс (США) – 10,7
4. Рози Бреннан (США) – 15,2
5. Катарина Хенниг (Германия) – 29,0
6. Хайди Венг (Норвегия) – 40,8
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 43,4
8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 45,5
9. Линн Сван (Швеция) – 52,3
10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 53,2
11. Фрида Карлссон (Швеция) – 56,2
12. Йонна Сундлинг (Швеция) – 58,3
13. Эбба Андерссон (Швеция) – 59,5
14. Эмма Рибом (Швеция) – 1.01,1
15. Моа Илар (Швеция) – 1.05,3