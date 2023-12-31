«Тур де Ски». 3-й этап. Нисканен, Карл, Диггинс, Бреннан, Хенниг, Венг, Пярмякоски выступят в коньковой гонке преследования

1 января на третьем этапе «Тур де Франс» пройдет женская гонка преследования.

«Тур де Ски»

3-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

20 км, гонка преследования, свободный стиль

Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. (Финляндия) – 25.48,0

2. (Германия) – 6,7

3. (США) – 10,7

4. (США) – 15,2

5. (Германия) – 29,0

6. (Норвегия) – 40,8

7. (Финляндия) – 43,4

8. (Норвегия) – 45,5

9. (Швеция) – 52,3

10. (Австрия) – 53,2

11. (Швеция) – 56,2

12. (Швеция) – 58,3

13. (Швеция) – 59,5

14. (Швеция) – 1.01,1

15. Моа Илар (Швеция) – 1.05,3