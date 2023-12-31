«Тур де Ски». 3-й этап. Нисканен, Карл, Диггинс, Бреннан, Хенниг, Венг, Пярмякоски выступят в коньковой гонке преследования

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки Тур де Ски сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Хайди Венг Джесси Диггинс Виктория Карл Тереза Штадлобер Кертту Нисканен Кари Ойре Шлинн Йонна Сундлинг Эбба Андерссон Рози Бреннан Катарина Хенниг Астрид Ойре Шлинн Фрида Карлссон Линн Сван Эмма Рибом Моа Илар Лыжи

1 января на третьем этапе «Тур де Франс» пройдет женская гонка преследования.

«Тур де Ски»

3-й этап

Тоблах, Италия 

Женщины

20 км, гонка преследования, свободный стиль

Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Кертту Нисканен (Финляндия) – 25.48,0

2. Виктория Карл (Германия) – 6,7

3. Джесси Диггинс (США) – 10,7

4. Рози Бреннан (США) – 15,2

5. Катарина Хенниг (Германия) – 29,0

6. Хайди Венг (Норвегия) – 40,8

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 43,4

8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 45,5

9. Линн Сван (Швеция) – 52,3

10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 53,2

11. Фрида Карлссон (Швеция) – 56,2

12. Йонна Сундлинг (Швеция) – 58,3

13. Эбба Андерссон (Швеция) – 59,5

14. Эмма Рибом (Швеция) – 1.01,1

15. Моа Илар (Швеция) – 1.05,3

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