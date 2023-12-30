«Тур де Ски». Гульберг, Амундсен, Валнес, Шанава и Халварссон выступят в классической «разделке»
31 декабря на «Тур де Ски» лыжники пробегут классическую «разделку».
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Тоблах, Италия
2-й этап
31 декабря
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
14. Эдвин Ангер (Швеция)
20. Йенс Бурман (Швеция)
23. Хенрик Деннестад (Норвегия)
25. Мика Вермюлен (Австрия)
27. Франческо де Фабиани (Италия)
29. Ян Томас Йенссен (Норвегия)
32. Михал Новак (Чехия)
33. Фридрих Мох (Германия)
35. Калле Халварссон (Швеция)
36. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
37. Вильям Поромаа (Швеция)
38. Дидрик Тенсет (Норвегия)
39. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
40. Пол Гульберг (Норвегия)
44. Федерико Пеллегрино (Италия)
46. Харальд Остберг Амундсен (Норвегия)
50. Эрик Валнес (Норвегия)
53. Эндрю Янг (Великобритания)
56. Ансгар Эвенсен (Норвегия)
58. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)
61. Морис Манифика (Франция)
62. Бен Огден (США)
64. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)
66. Люка Шанава (Франция)
68. Жюль Шаппа (Франция)
«Тур де Ски». Общий зачет. Шанава идет первым, Валнес – 4-й, Амундсен – 6-й, Гульберг – 24-й