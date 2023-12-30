«Тур де Ски». Гульберг, Амундсен, Валнес, Шанава и Халварссон выступят в классической «разделке»

Теги результаты лыжные гонки Тур де Ски сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Чехии сборная Италии сборная Австрии сборная США Пол Гульберг сборная Франции Морис Манифика Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тенсет Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании Франческо де Фабиани Ховард Сулос Таугбель Эндрю Янг Мартин Левстрем Ниенге Йенс Бурман Люка Шанава Харальд Амундсен Ян Томас Йенссен Эрик Валнес Ансгар Эвенсен Жюль Шаппа Бен Огден Фридрих Мох Вильям Поромаа Михал Новак Эдвин Ангер Хенрик Деннестад гонка 10 км Матс Вильям Йенссен Мика Вермюлен Лыжи

31 декабря на «Тур де Ски» лыжники пробегут классическую «разделку».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Тоблах, Италия

2-й этап

31 декабря

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

14. Эдвин Ангер (Швеция)

20. Йенс Бурман (Швеция)

23. Хенрик Деннестад (Норвегия)

25. Мика Вермюлен (Австрия)

27. Франческо де Фабиани (Италия)

29. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

32. Михал Новак (Чехия)

33. Фридрих Мох (Германия)

35. Калле Халварссон (Швеция)

36. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

37. Вильям Поромаа (Швеция)

38. Дидрик Тенсет (Норвегия)

39. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

40. Пол Гульберг (Норвегия)

44. Федерико Пеллегрино (Италия)

46. Харальд Остберг Амундсен (Норвегия)

50. Эрик Валнес (Норвегия)

53. Эндрю Янг (Великобритания)

56. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

58. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

61. Морис Манифика (Франция)

62. Бен Огден (США)

64. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

66. Люка Шанава (Франция)

68. Жюль Шаппа (Франция)

«Тур де Ски». Общий зачет. Шанава идет первым, Валнес – 4-й, Амундсен – 6-й, Гульберг – 24-й

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2023/24

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий