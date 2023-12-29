«Тур де Ски». 1-й этап. Валнес, Амундсен, Гульберг, Пеллегрино, Шанава, Таугбель пробегут коньковый спринт
30 декабря на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе пройдет коньковый спринт.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Тоблах, Италия
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Квалификация – 14:38 по московскому времени, финал – 16:30, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Бен Огден (США)
4. Ансгар Эвенсен (Норвегия)
6. Эдвин Ангер (Швеция)
8. Валерио Гронд (Швейцария)
10. Люка Шанава (Франция)
12. Юхан Хагстрем (Швеция)
14. Лаури Вуоринен (Финляндия)
16. Пол Гульберг (Норвегия)
18. Федерико Пеллегрино (Италия)
20. Эрик Валнес (Норвегия)
21. Йони Мяки (Финляндия)
22. Жюль Шаппа (Франция)
23. Михал Новак (Чехия)
24. Харальд Амундсен (Норвегия)
26. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)
27. Калле Халварссон (Швеция)
28. Джеймс Шунмейкер (США)
30. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)
41. Вильям Поромаа (Швеция)
53. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
54. Ян Томас Йенссен (Норвегия)
64. Дидрик Тенсет (Норвегия)
72. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
Ну поставлю на Таугболя. Он тут в прошлом сезоне был вторым после внука.
Могут побороться ещё Вальнесс, Шанава, Голберг.
А ведь это еще относительно нормальный, по нынешним деграданским меркам, тур. И то уже нервы у лыжников не выдерживают от этого беспросветного позорища.