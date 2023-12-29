«Тур де Ски». 1-й этап. Валнес, Амундсен, Гульберг, Пеллегрино, Шанава, Таугбель пробегут коньковый спринт

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии сборная Швеции сборная Чехии сборная Италии сборная Финляндии сборная США сборная Швейцарии спринт Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тенсет Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании Ховард Сулос Таугбель Мартин Левстрем Ниенге Люка Шанава Харальд Амундсен Лаури Вуоринен Юхан Хагстрем Ян Томас Йенссен Эрик Валнес Ансгар Эвенсен Жюль Шаппа Бен Огден Вильям Поромаа Валерио Гронд Йони Мяки Михал Новак Джеймс Шунмейкер Эдвин Ангер Лыжи

30 декабря на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе пройдет коньковый спринт.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Тоблах, Италия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Квалификация – 14:38 по московскому времени, финал – 16:30, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

2. Бен Огден (США)

4. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

6. Эдвин Ангер (Швеция)

8. Валерио Гронд (Швейцария)

10. Люка Шанава (Франция)

12. Юхан Хагстрем (Швеция)

14. Лаури Вуоринен (Финляндия)

16. Пол Гульберг (Норвегия)

18. Федерико Пеллегрино (Италия)

20. Эрик Валнес (Норвегия)

21. Йони Мяки (Финляндия)

22. Жюль Шаппа (Франция)

23. Михал Новак (Чехия)

24. Харальд Амундсен (Норвегия)

26. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

27. Калле Халварссон (Швеция)

28. Джеймс Шунмейкер (США)

30. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

41. Вильям Поромаа (Швеция)

53. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

54. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

64. Дидрик Тенсет (Норвегия)

72. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2023/24

3 комментария
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Трудно сказать, кто победит.

Ну поставлю на Таугболя. Он тут в прошлом сезоне был вторым после внука.

Могут побороться ещё Вальнесс, Шанава, Голберг.
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Поромаа заявил, что этот тур - шляпа полная). Максималка в 20 км, говорит, - это ни о чем. Уж в сезон без ГС неужели нельзя было сделать нормальный тур? - говорит. Чтобы нормальная напруга была, как это было вначале. Пригрел Йося змеюку на груди) а она (змеюка) ему - кинжал в спину!

А ведь это еще относительно нормальный, по нынешним деграданским меркам, тур. И то уже нервы у лыжников не выдерживают от этого беспросветного позорища.
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Отдохнём на целый Тур де Ски от противного внучка)
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