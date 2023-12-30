«Тур де Ски». Сван, Карлссон, Диггинс, Андерссон, Шистад и Хенниг пробегут классическую «разделку»
31 декабря на «Тур де Ски» лыжницы пробегут классическую «разделку».
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Тоблах, Италия
2-й этап
31 декабря
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
Начало – 14.15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
20. Лотта Уднес Венг (Норвегия)
21. Маргрете Бергане (Норвегия)
22. Криста Пярмякоски (Финляндия)
23. Тереза Штадлобер (Австрия)
24. Хайди Венг (Норвегия)
25. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
27. Катарина Хенниг (Германия)
28. Рози Бреннан (США)
29. Кертту Нисканен (Финляндия)
30. Эбба Андерссон (Швеция)
32. Йонна Сундлинг (Швеция)
33. Федерика Санфилиппо (Италия)
34. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
40. Фрида Карлссон (Швеция)
42. Джесси Диггинс (США)
44. Эмма Рибом (Швеция)
46. Матильде Мирвол (Норвегия)
48. Виктория Карл (Германия)
50. Кристин Ставос Шистад (Норвегия)
51. Майя Далквист (Швеция)
52. Джулия Керн (США)
54. Линн Сван (Швеция)
56. Йоханна Хагстрем (Швеция)
58. Моа Илар (Швеция)
60. Надин Фендрих (Швейцария)
«Тур де Ски». Общий зачет. Сван лидирует, Сундлинг – 2-я, Диггинс – 7-я, Карлссон – 14-я