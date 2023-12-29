«Тур де Ски». 1-й этап. Рибом, Шистад, Сван, Диггинс, Сундлинг, Карлссон выступят в коньковом спринте
30 декабря на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе пройдет коньковый спринт.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Тоблах, Италия
Женщины
Спринт, свободный стиль
Квалификация – 14:00 по московскому времени, финал – 16:30, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
2. Йоханна Хагстрем (Швеция)
4. Лотта Венг (Норвегия)
6. Майя Далквист (Швеция)
8. Кертту Нисканен (Финляндия)
10. Надин Фендрих (Швейцария)
12. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)
15. Катарина Хенниг (Германия)
14. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
16. Эмма Рибом (Швеция)
18. Джулия Керн (США)
19. Криста Пярмякоски (Финляндия)
20. Линн Сван (Швеция)
23. Моа Илар (Швеция)
24. Рози Бреннан (США)
26. Фрида Карлссон (Швеция)
28. Виктория Карл (Германия)
29. Йонна Сундлинг (Швеция)
30. Джесси Диггинс (США)
31. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
41. Эбба Андерссон (Швеция)
46. Федерика Санфилиппо (Италия)
50. Хайди Венг (Норвегия)