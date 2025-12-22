  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Коростелев и Непряева – хорошие послы новой России». Норвежский журналист Салтведт о возвращении лыжников на Кубок мира
16

«Коростелев и Непряева – хорошие послы новой России». Норвежский журналист Салтведт о возвращении лыжников на Кубок мира

Норвежский журналист назвал Коростелева и Непряеву хорошими послами новой России.

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт назвал лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву «хорошими послами новой России».

В декабре Коростелев и Непряева выступили на этапе Кубка мира в Давосе, ранее получив нейтральный статус.

«Мне кажется, Коростелев произвел в Давосе очень позитивное впечатление. Он был вежливым, дружелюбным и открытым в общении со всеми. Кроме того, благодаря хорошему знанию английского языка он снял языковой барьер, который часто создает дистанцию или приводит к недопониманию.

Хоть он и не говорил о конфликте [на Украине], он выглядел очень искренним и откровенным, и первые впечатления после возвращения получились для всех позитивными и конструктивными. Все решает коммуникация – и Коростелев это понял.

Но мне понравился атакующий стиль Коростелева, который и сформировал позитивное первое впечатление после возвращения. Безусловно, это хорошие послы новой России – и хочется надеяться, что она скоро придет к миру, чтобы все могли в полной мере радоваться возвращению к международным соревнованиям.

Тем не менее делать какие-то выводы [о спортивных результатах] пока рано. Высота, возможно, сказалась на Коростелеве на дистанции 10 км. Начало у него было очень многообещающим, а дальше – слишком серьезное испытание. Им обоим, вероятно, нужны были эти старты, чтобы снова адаптироваться к уровню соревнований Кубка мира. Изоляция, возможно, обошлась дороже, чем мы ожидали, с точки зрения уровня», – приводит слова Салтведта РИА Новости.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Ян Петтер Салтведт
logoДарья Непряева
logoКубок мира
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Салтведт о допуске российских лыжников: «Это вызвало большой интерес в Норвегии, но никаких признаков гнева или раздражительной реакции не было»
20 декабря, 21:08
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется
20 декабря, 15:21
Норвежский журналист Салтведт: «Присутствие Вяльбе на международных соревнованиях только испортит всем настроение, а это не то, что нужно лыжному миру в данный момент»
20 декабря, 14:22
Главные новости
Российский ски-альпинист Филиппов принял приглашение МОК на Олимпиаду-2026: «Я разгоняюсь и набираю форму»
36 минут назад
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26
сегодня, 09:12
Дмитрий Васильев: «Если Большунов не дает комментарии, то снизит свой рейтинг донельзя. Его перестанут уважать, любить и терпеть»
сегодня, 08:35
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
сегодня, 08:22
Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в гигантском слаломе, Бротен – 2-й, Бреннштайнер – 3-й
вчера, 20:31
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц – 2-й, Хоффман – 3-й
вчера, 20:22
Пеклецова о «разделке»: «Я больше тяготею к коньковому стилю, чем к классическому. Вторым местом абсолютно довольна»
вчера, 14:05
Горные лыжи. Кубок мира. Годжа выиграла супергигант, Робинсон – 2-я, Вонн – 3-я
вчера, 13:48
Бородавко о 5-м месте Большунова в «разделке»: «Саша включается в борьбу, начинает набирать свое состояние. Уже нет такого большого отрыва от лидера»
вчера, 13:24
Юрий Бородавко: «Я бы посоветовал журналистам не провоцировать Большунова, оставить его в покое»
вчера, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 7-я
20 декабря, 20:59
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
20 декабря, 20:58
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15