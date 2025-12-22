«Коростелев и Непряева – хорошие послы новой России». Норвежский журналист Салтведт о возвращении лыжников на Кубок мира

Норвежский журналист назвал Коростелева и Непряеву хорошими послами новой России.

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт назвал лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву «хорошими послами новой России».

В декабре Коростелев и Непряева выступили на этапе Кубка мира в Давосе, ранее получив нейтральный статус.

«Мне кажется, Коростелев произвел в Давосе очень позитивное впечатление. Он был вежливым, дружелюбным и открытым в общении со всеми. Кроме того, благодаря хорошему знанию английского языка он снял языковой барьер, который часто создает дистанцию или приводит к недопониманию.

Хоть он и не говорил о конфликте [на Украине], он выглядел очень искренним и откровенным, и первые впечатления после возвращения получились для всех позитивными и конструктивными. Все решает коммуникация – и Коростелев это понял.

Но мне понравился атакующий стиль Коростелева, который и сформировал позитивное первое впечатление после возвращения. Безусловно, это хорошие послы новой России – и хочется надеяться, что она скоро придет к миру, чтобы все могли в полной мере радоваться возвращению к международным соревнованиям.

Тем не менее делать какие-то выводы [о спортивных результатах] пока рано. Высота, возможно, сказалась на Коростелеве на дистанции 10 км. Начало у него было очень многообещающим, а дальше – слишком серьезное испытание. Им обоим, вероятно, нужны были эти старты, чтобы снова адаптироваться к уровню соревнований Кубка мира. Изоляция, возможно, обошлась дороже, чем мы ожидали, с точки зрения уровня», – приводит слова Салтведта РИА Новости.