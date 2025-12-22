Дмитрий Васильев: «Если Большунов не дает комментарии, то снизит свой рейтинг донельзя. Его перестанут уважать, любить и терпеть»

Васильев: Большунов запустил опасную игру, его могут перестать любить и терпеть.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что спортсмены должны вести себя сдержанно в общении со СМИ.

На прошлой неделе в Ижевске проходил этап Кубка России по лыжным гонкам. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов устроил перепалку с журналистом «Матч ТВ», отказав ему в интервью.

«На самом деле ситуация неоднозначная. Если ты являешься медийной личностью и трехкратным олимпийским чемпионом, ты уже отчасти себе не принадлежишь. И должен играть по правилам, которые существуют уже давно.

Пристальное внимание болельщиков обязывает давать какие-то комментарии, нравится ему или нет. Если этого он не делает, то свой рейтинг просто снизит донельзя. Его перестанут уважать, любить и терпеть. Это опасная игра, которую он запустил. Конечно, ваш брат-журналист иногда перегибает палку, но таковы иногда правила игры, что делать.

Если уж совсем не хочется ничего говорить, то можно просто вежливо пройти мимо. Оценка же работы конкретного журналиста или канала не делает тебе чести, потому что это уже личное отношение персонально к журналисту или целой организации. Но он таким поведением копает себе яму, даже если его сильно обидели.

Не знаю, что там конкретно было, но так делать нельзя, он себе уже не принадлежит. Надо сдерживаться. Я не понимаю, почему тренер Бородавко не может на него повлиять, это же базовые вещи. Его надо каким-то образом выводить в публичное поле. Все-таки ему кто-то же посоветовал извиниться за тот толчок Бакурова . После этого люди его зауважали, потому что человек признал свою ошибку», – сказал Васильев.

