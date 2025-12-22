  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Если Большунов не дает комментарии, то снизит свой рейтинг донельзя. Его перестанут уважать, любить и терпеть»
0

Дмитрий Васильев: «Если Большунов не дает комментарии, то снизит свой рейтинг донельзя. Его перестанут уважать, любить и терпеть»

Васильев: Большунов запустил опасную игру, его могут перестать любить и терпеть.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что спортсмены должны вести себя сдержанно в общении со СМИ.

На прошлой неделе в Ижевске проходил этап Кубка России по лыжным гонкам. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов устроил перепалку с журналистом «Матч ТВ», отказав ему в интервью.

«На самом деле ситуация неоднозначная. Если ты являешься медийной личностью и трехкратным олимпийским чемпионом, ты уже отчасти себе не принадлежишь. И должен играть по правилам, которые существуют уже давно.

Пристальное внимание болельщиков обязывает давать какие-то комментарии, нравится ему или нет. Если этого он не делает, то свой рейтинг просто снизит донельзя. Его перестанут уважать, любить и терпеть. Это опасная игра, которую он запустил. Конечно, ваш брат-журналист иногда перегибает палку, но таковы иногда правила игры, что делать.

Если уж совсем не хочется ничего говорить, то можно просто вежливо пройти мимо. Оценка же работы конкретного журналиста или канала не делает тебе чести, потому что это уже личное отношение персонально к журналисту или целой организации. Но он таким поведением копает себе яму, даже если его сильно обидели.

Не знаю, что там конкретно было, но так делать нельзя, он себе уже не принадлежит. Надо сдерживаться. Я не понимаю, почему тренер Бородавко не может на него повлиять, это же базовые вещи. Его надо каким-то образом выводить в публичное поле. Все-таки ему кто-то же посоветовал извиниться за тот толчок Бакурова. После этого люди его зауважали, потому что человек признал свою ошибку», – сказал Васильев.

Большунов все чаще срывается и винит всех вокруг. Вот почему это происходит

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Бакуров
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoЮрий Бородавко
logoДмитрий Васильев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Бородавко о 5-м месте Большунова в «разделке»: «Саша включается в борьбу, начинает набирать свое состояние. Уже нет такого большого отрыва от лидера»
вчера, 13:24
Юрий Бородавко: «Я бы посоветовал журналистам не провоцировать Большунова, оставить его в покое»
вчера, 12:59
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл классическую «разделку» на 20 км, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 5-й
вчера, 10:54
Главные новости
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
15 минут назад
Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в гигантском слаломе, Бротен – 2-й, Бреннштайнер – 3-й
вчера, 20:31
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц – 2-й, Хоффман – 3-й
вчера, 20:22
Пеклецова о «разделке»: «Я больше тяготею к коньковому стилю, чем к классическому. Вторым местом абсолютно довольна»
вчера, 14:05
Горные лыжи. Кубок мира. Годжа выиграла супергигант, Робинсон – 2-я, Вонн – 3-я
вчера, 13:48
Бородавко о 5-м месте Большунова в «разделке»: «Саша включается в борьбу, начинает набирать свое состояние. Уже нет такого большого отрыва от лидера»
вчера, 13:24
Юрий Бородавко: «Я бы посоветовал журналистам не провоцировать Большунова, оставить его в покое»
вчера, 12:59
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев выиграл классическую «разделку» на 20 км, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 5-й
вчера, 10:54
Егор Сорин: «Если Степанова сошла, значит на это была серьезная причина. Сейчас пообщаемся с медицинским штабом и будем понимать диагноз»
вчера, 09:32
Крупицкая о победе в «разделке»: «Я в шоке. Сложилось хорошее скольжение, держание, самочувствие. Все это и вылилось в результат»
вчера, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 7-я
20 декабря, 20:59
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
20 декабря, 20:58
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15