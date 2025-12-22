Российские прыгуны с трамплина Садреев и Назаров получили нейтральный статус.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS ).

Также нейтральный статус одному из тренеров сборной России по лыжным гонкам Данилу Акимову, врачу Анастасии Тихоновой, членам персонала сборной по горным лыжам Андрею Догадкину, Роману Догадкину, Роману Галузину и Игорю Качакову.