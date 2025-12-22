  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Российские прыгуны с трамплина Садреев и Назаров получили нейтральный статус
6

Российские прыгуны с трамплина Садреев и Назаров получили нейтральный статус

Российские прыгуны с трамплина Садреев и Назаров получили нейтральный статус.

Российские прыгуны с трамплина Данил Садреев и Михаил Назаров получили нейтральный статус.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Также нейтральный статус одному из тренеров сборной России по лыжным гонкам Данилу Акимову, врачу Анастасии Тихоновой, членам персонала сборной по горным лыжам Андрею Догадкину, Роману Догадкину, Роману Галузину и Игорю Качакову.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: FIS
logoсборная России (лыжные гонки)
сборная России (горные лыжи)
logoсборная России (прыжки с трамплина)
женская сборная России по горным лыжам
Данил Акимов
logoМихаил Назаров
Игорь Качаков
logoсборная России жен (лыжные гонки)
горные лыжи
logoFIS
logoДанил Садреев
прыжки с трамплина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется
20 декабря, 15:21
Российские горнолыжники Андриенко, Ефимов и Кузнецов получили нейтральный статус FIS
19 декабря, 16:36
Савелий Коростелев: «После «Тур де Ски» продолжим участвовать в этапах Кубка мира и готовиться в Европе – вплоть до Олимпиады»
19 декабря, 11:37
Главные новости
Горные лыжи. Кубок мира. Макграт выиграл слалом, Ноэль – 2-й, Мейар – 3-й
сегодня, 14:42
Российский ски-альпинист Филиппов принял приглашение МОК на Олимпиаду-2026: «Я разгоняюсь и набираю форму»
сегодня, 11:53
«Коростелев и Непряева – хорошие послы новой России». Норвежский журналист Салтведт о возвращении лыжников на Кубок мира
сегодня, 11:46
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26
сегодня, 09:12
Дмитрий Васильев: «Если Большунов не дает комментарии, то снизит свой рейтинг донельзя. Его перестанут уважать, любить и терпеть»
сегодня, 08:35
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
сегодня, 08:22
Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в гигантском слаломе, Бротен – 2-й, Бреннштайнер – 3-й
вчера, 20:31
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц – 2-й, Хоффман – 3-й
вчера, 20:22
Пеклецова о «разделке»: «Я больше тяготею к коньковому стилю, чем к классическому. Вторым местом абсолютно довольна»
вчера, 14:05
Горные лыжи. Кубок мира. Годжа выиграла супергигант, Робинсон – 2-я, Вонн – 3-я
вчера, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 7-я
20 декабря, 20:59
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
20 декабря, 20:58
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15