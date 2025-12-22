  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Свищев о конфликте Большунова с журналистом: «Никто не имеет права грубо общаться с прессой. Думаю, Вяльбе должна держать это дело на контроле»
6

Свищев о конфликте Большунова с журналистом: «Никто не имеет права грубо общаться с прессой. Думаю, Вяльбе должна держать это дело на контроле»

Свищев о конфликте Большунова с журналистом: Вяльбе разберется в ситуации.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что спортсмены должны уважительно относиться к прессе.

На прошлой неделе в Ижевске проходил этап Кубка России по лыжным гонкам. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов устроил перепалку с журналистом «Матч ТВ», отказав ему в интервью.

«Мы не знаем нюансов в ситуации с Большуновым. Никто не имеет права грубо общаться с прессой, вне зависимости от вида спорта и твоего положения в иерархии. Конечно, все должны уважать журналистов, которые освещают соревнования. Но будем честны: пресса может задавать провокационные вопросы, брать жесткие интервью, внедряться во время тренировочного процесса.

Надо внимательно отнестись к сложившейся ситуации. Никто лучше ФЛГР, тренеров и президента Елены Вяльбе не разберется в ситуации. Елена Валерьевна – величайшая спортсменка и тренер, она как руководитель прекрасно понимает нюансы всей ситуации. Думаю, она должна держать дело Большунова на контроле и занимается этим. Порядок, уважение и дисциплина – превыше всего», – сказал Свищев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoДмитрий Свищев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕлена Вяльбе
ФЛГР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Большунов сделает выводы. Так себя вести нельзя, ко всем людям надо подходить с добротой». Член президиума ФЛГР Крянин о перепалке лыжника с журналистом
20 декабря, 19:41
Елена Вяльбе: «Все, что касается Олимпиады, я не комментирую»
16 декабря, 14:29
Губерниев о нейтральном статусе лыжников: «Вяльбе благоразумно замолчала, чтобы не наговорить лишнего»
11 декабря, 13:00
Главные новости
Российские прыгуны с трамплина Садреев и Назаров получили нейтральный статус
сегодня, 16:29
Горные лыжи. Кубок мира. Макграт выиграл слалом, Ноэль – 2-й, Мейар – 3-й
сегодня, 14:42
Российский ски-альпинист Филиппов принял приглашение МОК на Олимпиаду-2026: «Я разгоняюсь и набираю форму»
сегодня, 11:53
«Коростелев и Непряева – хорошие послы новой России». Норвежский журналист Салтведт о возвращении лыжников на Кубок мира
сегодня, 11:46
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26
сегодня, 09:12
Дмитрий Васильев: «Если Большунов не дает комментарии, то снизит свой рейтинг донельзя. Его перестанут уважать, любить и терпеть»
сегодня, 08:35
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
сегодня, 08:22
Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в гигантском слаломе, Бротен – 2-й, Бреннштайнер – 3-й
вчера, 20:31
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц – 2-й, Хоффман – 3-й
вчера, 20:22
Пеклецова о «разделке»: «Я больше тяготею к коньковому стилю, чем к классическому. Вторым местом абсолютно довольна»
вчера, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 7-я
20 декабря, 20:59
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
20 декабря, 20:58
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15