Свищев о конфликте Большунова с журналистом: «Никто не имеет права грубо общаться с прессой. Думаю, Вяльбе должна держать это дело на контроле»

Свищев о конфликте Большунова с журналистом: Вяльбе разберется в ситуации.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что спортсмены должны уважительно относиться к прессе.

На прошлой неделе в Ижевске проходил этап Кубка России по лыжным гонкам. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов устроил перепалку с журналистом «Матч ТВ», отказав ему в интервью.

«Мы не знаем нюансов в ситуации с Большуновым. Никто не имеет права грубо общаться с прессой, вне зависимости от вида спорта и твоего положения в иерархии. Конечно, все должны уважать журналистов, которые освещают соревнования. Но будем честны: пресса может задавать провокационные вопросы, брать жесткие интервью, внедряться во время тренировочного процесса.

Надо внимательно отнестись к сложившейся ситуации. Никто лучше ФЛГР , тренеров и президента Елены Вяльбе не разберется в ситуации. Елена Валерьевна – величайшая спортсменка и тренер, она как руководитель прекрасно понимает нюансы всей ситуации. Думаю, она должна держать дело Большунова на контроле и занимается этим. Порядок, уважение и дисциплина – превыше всего», – сказал Свищев.