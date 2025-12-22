  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Российский ски-альпинист Филиппов принял приглашение МОК на Олимпиаду-2026: «Я разгоняюсь и набираю форму»
1

Российский ски-альпинист Филиппов принял приглашение МОК на Олимпиаду-2026: «Я разгоняюсь и набираю форму»

Российский ски-альпинист Филиппов принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Олимпийских играх в Италии.

Ранее Филиппов отобрался на соревнования в нейтральном статусе.

«Приглашение прислали. Вчера вечером я отправил все документы. Я рад, это официальное приглашение, которое мне пришло. Приглашение с моей стороны принято и подтверждено. Я разгоняюсь и набираю форму», – рассказал спортсмен.

Филиппову 23 года, на прошлом чемпионате мира он занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е – в спринте.

Не боится смерти и медведей. Никита Филлипов – кто он?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ски-альпинизм
сборная России (ски-альпинизм)
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
Никита Филиппов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
«Коростелев и Непряева – хорошие послы новой России». Норвежский журналист Салтведт о возвращении лыжников на Кубок мира
28 минут назад
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26
сегодня, 09:12
Дмитрий Васильев: «Если Большунов не дает комментарии, то снизит свой рейтинг донельзя. Его перестанут уважать, любить и терпеть»
сегодня, 08:35
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
сегодня, 08:22
Горные лыжи. Кубок мира. Шварц победил в гигантском слаломе, Бротен – 2-й, Бреннштайнер – 3-й
вчера, 20:31
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц – 2-й, Хоффман – 3-й
вчера, 20:22
Пеклецова о «разделке»: «Я больше тяготею к коньковому стилю, чем к классическому. Вторым местом абсолютно довольна»
вчера, 14:05
Горные лыжи. Кубок мира. Годжа выиграла супергигант, Робинсон – 2-я, Вонн – 3-я
вчера, 13:48
Бородавко о 5-м месте Большунова в «разделке»: «Саша включается в борьбу, начинает набирать свое состояние. Уже нет такого большого отрыва от лидера»
вчера, 13:24
Юрий Бородавко: «Я бы посоветовал журналистам не провоцировать Большунова, оставить его в покое»
вчера, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 7-я
20 декабря, 20:59
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
20 декабря, 20:58
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15