Горные лыжи. Кубок мира. Макграт выиграл слалом, Ноэль – 2-й, Мейар – 3-й

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт победил в слаломе на этапе Кубка мира в Альта-Бадии. Горные лыжи Кубок мира Альта-Бадия, Италия Мужчины Слалом 1. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1.44,50 2. Клеман Ноэль (Франция) – 0,30 3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,39 4. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,53 5. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,64 6. Пако Расса (Франция) – 0,85 7. Танги Неф (Швейцария) – 0,93 8. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,95