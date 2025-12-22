Горные лыжи. Кубок мира. Макграт выиграл слалом, Ноэль – 2-й, Мейар – 3-й
Норвежец Макграт выиграл слалом на Кубке мира по горным лыжам в Италии.
Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт победил в слаломе на этапе Кубка мира в Альта-Бадии.
Горные лыжи
Кубок мира
Альта-Бадия, Италия
Мужчины
Слалом
1. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1.44,50
2. Клеман Ноэль (Франция) – 0,30
3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,39
4. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,53
5. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,64
6. Пако Расса (Франция) – 0,85
7. Танги Неф (Швейцария) – 0,93
8. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,95
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
