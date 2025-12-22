0

Горные лыжи. Кубок мира. Макграт выиграл слалом, Ноэль – 2-й, Мейар – 3-й

Норвежец Макграт выиграл слалом на Кубке мира по горным лыжам в Италии.

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт победил в слаломе на этапе Кубка мира в Альта-Бадии.

Горные лыжи

Кубок мира

Альта-Бадия, Италия

Мужчины

Слалом

1. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1.44,50

2. Клеман Ноэль (Франция) – 0,30

3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,39

4. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,53

5. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,64

6. Пако Расса (Франция) – 0,85

7. Танги Неф (Швейцария) – 0,93

8. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,95

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
