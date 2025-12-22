Расписание трансляций «Тур де Ски»-2025/26
C 28 декабря по 4 января в Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».
Лыжные гонки
Тоблах, Италия
28 декабря, воскресенье
13:45 – мужчины и женщины, квалификация спринта, свободный стиль
16:15 – мужчины и женщины, финалы спринта, свободный стиль
29 декабря, понедельник
13:45 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
16:45 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
31 декабря, среда
13:30 – мужчины, 5 км, масс-старт забегами, свободный стиль
16:30 – женщины, 5 км, масс-старт забегами, свободный стиль
1 января, четверг
12:30 – мужчины, 20 км, гонка преследования, классический стиль
14:30 – женщины, 20 км, гонка преследования, классический стиль
Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января, суббота
14:15 – мужчины и женщины, квалификация спринта, классический стиль
16:45 – мужчины и женщины, финалы спринта, классический стиль
4 января, воскресенье
13:30 – мужчины, 10 км, масс-старт в гору, свободный стиль
17:30 – женщины, 10 км, масс-старт в гору, свободный стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.