Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.
С 27 по 28 декабря в Кирово-Чепецке пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
5-й этап
Кирово-Чепецк
Расписание трансляций
27 декабря, суббота
11:00 – женщины, квалификация спринта, свободный стиль
11:30 – мужчины, квалификация спринта, свободный стиль
13:00 – женщины, финал спринта, свободный стиль
13:00 – мужчины, финал спринта, свободный стиль
28 декабря, воскресенье
11:00 – женщины, 10+10 км, скиатлон
13:00 – мужчины, 10+10 км, скиатлон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции покажут «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
