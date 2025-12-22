  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке

Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.

С 27 по 28 декабря в Кирово-Чепецке пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

5-й этап

Кирово-Чепецк

Расписание трансляций

27 декабря, суббота

11:00 – женщины, квалификация спринта, свободный стиль

11:30 – мужчины, квалификация спринта, свободный стиль

13:00 – женщины, финал спринта, свободный стиль

13:00 – мужчины, финал спринта, свободный стиль

28 декабря, воскресенье

11:00 – женщины, 10+10 км, скиатлон

13:00 – мужчины, 10+10 км, скиатлон

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции покажут «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

