Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
С 20 по 24 декабря в Кирово-Чепецке пройдет четвертый этап Кубка России по лыжам.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
Четвертый этап
Кирово-Чепецк
Расписание гонок
20 декабря, среда
5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
11:00
10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины
12:30
21 октября, четверг
10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины
11:00
15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины
12:30
23 декабря, суббота
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация: 11:00, финалы – 13:00
24 декабря, воскресенье
Скиатлон, 15 км, женщины
10:30
Скиатлон, 30 км, мужчины
11:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартовал в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале