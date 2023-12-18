Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

Теги лыжные гонки Кубок России расписание турниров Лыжи

С 20 по 24 декабря в Кирово-Чепецке пройдет четвертый этап Кубка России по лыжам.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Четвертый этап

Кирово-Чепецк

Расписание гонок

20 декабря, среда

5 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

11:00

10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины

12:30

21 октября, четверг

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

11:00

15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

12:30

23 декабря, суббота

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация: 11:00, финалы – 13:00

24 декабря, воскресенье

Скиатлон, 15 км, женщины

10:30

Скиатлон, 30 км, мужчины

11:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартовал в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале

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1 комментарий
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А у биатлонистов " Ижевскую винтовку " отменили.
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